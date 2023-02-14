華郵：美國警告烏克蘭「戰爭已到轉捩點」

烏克蘭總統澤倫斯基去年12月訪美並與美國總統拜登會面。（美聯社）

2023/02/14 17:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭即將屆滿一週年之際，《華盛頓郵報》13日援引消息人士的話說，美國總統拜登政府警告烏克蘭當局，改變戰爭軌跡的決定性時刻已經到來。報導稱，來自美國及盟邦的武器和援助激增之際，美國這項表態，加大了基輔在戰場上取得重大進展的壓力。

報導稱，近幾個月來，烏東的戰爭已經演變成一場緩慢的戰爭，雙方都沒有佔上風。1月份訪問基輔的美國官員告訴烏克蘭當局，關鍵時刻將在今年春天到來，屆時俄羅斯有望發動攻勢，烏克蘭將展開反攻，力爭收復失地。

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據報導，由於一些共和黨人主張削減支持，美國加大了對基輔的壓力，因為預計白宮將更難讓國會向烏克蘭提供與以前相同數量的援助。拜登政府目前正在與國會合作，向烏克蘭提供100億美元（約新台幣3019億）的新援助。新的援助計畫預計將在俄羅斯入侵週年紀念日宣布，同時對俄羅斯實施新制裁。

幾個月來，烏克蘭耗費大量資源和軍力來保衛烏東頓內茨克重鎮巴赫姆特，但美國軍事分析家和規劃人員認為，烏軍將很難同時保衛已經激戰數月的巴赫姆特，並發動春季反攻，奪回美國認為更重要的領土。

報導提到，烏克蘭總統澤倫斯基強調堅守巴赫姆特的重要象徵意義，並認為失去這座城市將對烏克蘭士氣造成打擊。美國官員表示，他們尊重澤倫斯基團結國家的用心，但他們擔心，如果烏克蘭在俄羅斯派遣軍隊的任何地方繼續戰鬥，反將對莫斯科有利。

相反地，美國官員敦促烏克蘭優先考慮春季反攻的時機和執行，特別是在美國和歐洲訓練烏克蘭戰士使用一些更複雜的武器進入戰場的情況下。

報導稱，美國當局表示，他們準備盡可能長時間地支持烏克蘭，同時他們警告說，到今年夏天，基輔將耗盡美國目前的援助計畫，之後將很難透過政治手段解決衝突。

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