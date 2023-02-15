直擊！ 烏軍近距離掃蕩壕溝內瓦格納傭兵

烏軍第3突擊旅第2機械營正在掃蕩壕溝內俄軍。（圖擷自推特）

2023/02/15 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭仍在持續進行中，俄軍與烏軍目前正在烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）激戰中，推特流傳一段烏軍第3突擊旅第2機械營正在掃蕩壕溝內俄軍的影片。

推特帳號「@GalileoArms」PO出一段影片，影片中烏克蘭武裝部隊的士兵，一開始朝著壕溝發射榴彈，壕溝內的有1名俄軍被擊中後當場倒地，其他俄軍則正在移動躲避，接著烏軍一邊沿著壕溝邊移動邊開火，越來越多的俄軍倒在壕溝內，「@GalileoArms」在推文中表示「烏軍第3突擊旅第2機械營清理壕溝內的瓦格納傭兵。」

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俄烏戰爭即將屆滿1年，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，他預估烏克蘭將在春季發動新一波攻勢，藉此反擊俄羅斯，強調，烏克蘭防務聯絡小組的所有合作夥伴持續確保烏克蘭擁有裝甲戰力與火力，保障烏軍能在戰場上創造他們想要的效果。

Elementos del 2 Batallón Mecanizado de la 3 Brigada de Asalto AZOV ????????????️ limpiando una trinchera con mercenarios de Wagner ???????????? pic.twitter.com/TDmjuEUKbm — Galileo ???????? （@GalileoArms） February 14, 2023

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