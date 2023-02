俄首都海空軍飛彈研究所發生大火 火勢、黑煙直沖雲霄

2023/02/15 11:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭期間俄羅斯有些地方發生原因不明的火災,有消息指出,俄羅斯首都莫斯科,1個精密儀器控制研究所發生大爆炸引發火災。

推特帳號「@UkraineNewsLive」PO出影片,可以看到發生火災時已經是晚上了,遠方有濃烈的火勢正在熊熊燃燒,濃密而厚實的黑煙正在不斷往高空飄散,「@UkraineNewsLive」在推文中表示「莫斯科精密儀器科學研究所發生大火,該研究所從事海空飛彈武器無線電控制信號的研發與生產。」

外媒《Newswwek》報導,俄羅斯緊急服務部門表示,起火原因為存放在建築內的燃料罐發生爆炸,火勢蔓延超過1500平方公尺,建築物部分屋頂因火勢而倒塌,現場部署了51支消防隊,但由於建築物內仍有輪胎、油料與技術設備,所以滅火工作變得非常複雜,但火勢已於當地時間凌晨4時撲滅,從建築物內救出3人。

