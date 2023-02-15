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    俄首都海空軍飛彈研究所發生大火 火勢、黑煙直沖雲霄

    俄羅斯首都莫斯科，1個精密儀器控制研究所發生大爆炸引發火災。（圖擷自推特）

    俄羅斯首都莫斯科，1個精密儀器控制研究所發生大爆炸引發火災。（圖擷自推特）

    2023/02/15 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭期間俄羅斯有些地方發生原因不明的火災，有消息指出，俄羅斯首都莫斯科，1個精密儀器控制研究所發生大爆炸引發火災。

    推特帳號「@UkraineNewsLive」PO出影片，可以看到發生火災時已經是晚上了，遠方有濃烈的火勢正在熊熊燃燒，濃密而厚實的黑煙正在不斷往高空飄散，「@UkraineNewsLive」在推文中表示「莫斯科精密儀器科學研究所發生大火，該研究所從事海空飛彈武器無線電控制信號的研發與生產。」

    外媒《Newswwek》報導，俄羅斯緊急服務部門表示，起火原因為存放在建築內的燃料罐發生爆炸，火勢蔓延超過1500平方公尺，建築物部分屋頂因火勢而倒塌，現場部署了51支消防隊，但由於建築物內仍有輪胎、油料與技術設備，所以滅火工作變得非常複雜，但火勢已於當地時間凌晨4時撲滅，從建築物內救出3人。

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