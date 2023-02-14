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    不明飛行物接二連三現身北美 杜魯道：顯然有某種模式

    加拿大總理杜魯道談到北美上空近日被擊落的4個空中物體，他認為顯然可能存在某種特殊模式。（路透）

    加拿大總理杜魯道談到北美上空近日被擊落的4個空中物體，他認為顯然可能存在某種特殊模式。（路透）

    2023/02/14 07:05

    〔即時新聞／綜合報導〕不明飛行物體近期接二連三在北美出現，包括在阿拉斯加州、加拿大育空（Yukon）地區與美加邊境的休倫湖上空。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）13日表示，近日被擊落的4個空中物體，顯然可能存在某種特殊模式。

    根據《路透》報導，杜魯道13日在育空首府白馬市（Whitehorse）舉行的記者會中提到近期的不明飛行物事件，他說：「這顯然存在某種模式，過去一週我們很大程度上已看到這點，這也引起了人們的興趣和關注。」杜魯道強調：「這些空中物體出現在北美領空是個『非常嚴重的狀況』。」

    杜魯道指出，目前加拿大政府正在育空地區搜尋被擊落的不明飛行物殘骸，但目前的天氣狀況對於搜索作業造成不小的挑戰，未來3月份時他將和美國總統拜登會面，並討論氣球等空中不明飛行物體的相關問題。

    在育空上空11日出現物體時，美軍派出F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇飛彈予以擊落，而杜魯道被問到「為何不是加拿大的軍機擊落物體」，杜魯道回應：「北美航太防衛司令部（NORAD）是聯合司令部，這代表美加一同在北美上空執行勤務，加拿大與美國的戰機起飛攔截、擊落該物體，我們的重點並不在於哪一方因什麼而獲得聲譽。」

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