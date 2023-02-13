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    不明飛行物為何接連出現？ 傳北美航太防衛司令部調整偵測參數

    消息人士指出，北美航太防衛司令部（NORAD）偵測參數已做出調整，因此在特定高度以上飛行的慢速飛行目標會更容易被發現。圖為NORAD陸基雷達。（美聯社）

    消息人士指出，北美航太防衛司令部（NORAD）偵測參數已做出調整，因此在特定高度以上飛行的慢速飛行目標會更容易被發現。圖為NORAD陸基雷達。（美聯社）

    2023/02/13 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方12日在密西根州休倫湖上空擊落不明飛行物，已是本月第四度擊落不明飛行物。消息人士指出，北美航太防衛司令部（NORAD）近日之所以偵測到更多「不明物體」，可能是偵測參數已做出調整，因此在特定高度以上飛行的慢速飛行目標會更容易被發現。

    根據美國《CNN》報導，由於中國間諜氣球在2月初時飛越美國，對於美國是否有能力探測、防禦任何侵入領空的潛在威脅，引起相關討論。消息人士指出，過去NORAD會優先偵測在特定高度以下的快速移動目標，例如飛機與飛彈等，而NORAD的雷達與偵測系統會收集大量資訊，如果不過濾掉「緩慢移動物體」的特定條件，防空預警系統將會接收到大量與目標無關資訊。有鑑於先前的「間諜氣球威脅」，NORAD在過去一週針對偵測參數重新調整。

    北美航太防衛司令部司令范赫克（Glen VanHerck）12日指出，針對過去3天在北美上空被擊落的3個物體，關於物體生產國或物理、機械特性，美軍沒有新的資訊。范赫克指出：「我們不會把它們單純歸類為『氣球』，我們稱呼它們『物體』是有原因的，我們無法對它們如何在高空飛行進行分類，但很明顯它們都是飛行物體。」

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