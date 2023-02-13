中國對外軍事挑釁不斷 美加日菲英反擊一次看

中國近日來入侵他國領空領海及在爭議海域的對外挑釁行徑不斷，國際社會震驚，當事國紛紛採取行動反擊。圖為4日遭美國戰機在南卡羅萊納州外海擊落的中國間諜氣球。（路透）

2023/02/13 23:35

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國入侵他國領空領海及在爭議海域的對外挑釁行徑不斷，近日來從中國解放軍間諜氣球入侵美國和加拿大領空、中國海軍測量艦入侵日本領海，到中國海警船在南海以「軍用雷射光」照射菲律賓海防隊補給船、導致船員暫時失明，國際社會震驚，主權遭侵犯的當事國紛紛採取行動反擊，連英國也開始反思應對。

相關民主國家對中國挑釁的反擊與因應，如下：

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1.美國與加拿大擊落入侵領空飛行物

中國間諜氣球入侵美國領空，1月28日首次在阿拉斯加上空被發現，接著入侵加拿大領空，1月31日在愛達荷州上空重新入侵美國領空，美國總統拜登下令美軍戰機於2月4日在南卡羅萊納州外海將其擊落。美國政府提供詳細資料證實，該間諜氣球是中國解放軍偵察氣球艦隊的一部分，其活動遍佈五大洲。

10日，拜登下令美國戰機在阿拉斯加州北部附近擊落另一物體；美國軍方說，此物體「在美國領海上方的美國主權領空內」，沒有任何推進或控制系統。

11日、12日，美軍戰機再奉拜登和加拿大總理杜魯道命令，分別在加拿大北部育空地區上空、在美國密西根州和加拿大邊界的休倫湖上空擊落不明飛行物體。今年2月以來，美軍已4次展開擊落行動。

2.日本派多架機艦追蹤監控

一艘中國海軍測量船12日凌晨從日本鹿兒島縣周邊的鄰接海域侵入屋久島西南方的日本領海，日本自衛隊隨即派出多架機艦追蹤監控，日方並透過外交管道向中國傳達「強烈憂慮」。日本防衛省公布共軍海測船影像，並分析該艦活動。

日本內閣官房長官松野博一13日表示，近年中國在日本周邊的軍事活動有漸擴大且活絡化傾向，已向中國表達強烈憂慮；日本政府今後將會做好日本周邊海空域的警戒監控。

3.菲律賓指控中國侵犯主權、恢復與美國海上聯合巡邏

菲律賓海岸防衛隊13日公開指控，一艘中國海警總隊艦艇2月6日在距離菲國陸戰隊看守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）近20公里處，2次以「軍用雷射光」照射菲國海防隊一艘補給船，導致船上組員暫時失明；中國海警船同時還進行「危險動作」，駛進距菲船約140公尺的範圍內。中方行徑迫使菲國取消該次補給任務。

數日前，美菲同意恢復海上聯合巡邏，並協議允許美軍進入菲國另外4座軍事基地。

4.英國評估領空安全及空域防衛調整

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）12日晚向「每日電訊報」表示，將重新評估英國領空安全狀況：「英國及盟友將檢討這些入侵領空事件對我們的安全有何影響。相關發展堪稱全球威脅情勢逐漸惡化的又一個跡象。」

每日電訊報報導，英國當局將利用安全檢討結果，判定是否需要調整監視英國領空的方式。

英國交通部次長霍爾登（Richard Holden）被「天空新聞」問及中國間諜氣球是否可能已在英國上空出現？他不僅回答「有可能」、強調英國「政府很關心發生中的事情」，還以內閣閣員身分首次指出：「中國是有敵意的國家」，英國需意識到這一點及了解中國的行為方式。

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