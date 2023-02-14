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    美軍提高雷達靈敏度 侵門踏戶難逃法眼

    （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

    2023/02/14 05:30

    中國低成本裝置 騷擾美空域

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國二月迄今已擊落四個入侵領空的飛行物體，除了第一個證實為中國高空偵察氣球外，另外三個尚待打撈殘骸後加以分析釐清。至於為何突然冒出這麼多飛行物體？目的又何在？紐約時報解釋，受中國氣球事件影響，美方已提高雷達系統敏銳度，導致探測到更多以前未曾留意的物體；官員進一步推測，這些物體不排除仍是中國或其他外國勢力所為，目的是以低成本的裝置，騷擾美國空域。

    紐時指出，中國間諜氣球入侵美國領空後，北美航太防衛司令部（NORAD）調高雷達系統敏銳度，因而追蹤到以前可能放過的物體，且官員並未完全否認存在更多物體的可能性。也有官員表示，增加的不明物體可能來自中國或其他外國勢力，企圖在中國氣球事件後，測試美國雷達或早期預警系統的偵察及情報蒐集能力，包括多快意識到入侵，以及軍方多快做出反應等。

    美方正在檢查飛行物體被擊落前，由飛行員觀測到的影像和傳感器數據，其來源和用途暫且未能得到證實。

    飛行物來自外太空？美官員否認

    另有一說是，這些被擊落的物體可能來自外星訪客。雖然NORAD司令范赫克（Glen VanHerck）稱現階段不排除任何可能性，但其他國安官員直接駁斥這類臆測，「沒人覺得這些物體是在地球以外製造的裝置。」

    范赫克去年七月在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）上也曾警告，美國在發現某些入侵行為方面遭遇困難，他稱之為「領域意識挑戰」。例如，NORAD的雷達就無法探測高超音速和其他威脅。所幸，美加兩國正在投資新的超視距雷達及人工智慧系統，以期增強辨識潛在威脅的能力。

    值得注意的是，在二○一七年以前負責國防部「不明飛行物體」（U.F.O）計畫的軍事情報官員艾里松多（Luis Elizondo）表示，拜登政府必須設法平衡對美國空域事件的警戒，不能每次空中出現未知物體就被「牽著鼻子走」。

    艾里松多警告，美國的對手多年來一直朝美國領空發射低階技術裝置，「對中國而言，這是一種影響力大，而且成本低廉的辦法。你愈仰望天空，看到的就愈多。」

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