曾飛近軍事要地 美再擊落不明飛行物

美國空軍12日出動F-16戰機，在美國與加拿大邊界附近的休倫湖上空，擊落一個八角形結構的不明飛行物體。這是美軍戰機2月迄今第4次執行類似任務。（歐新社檔案照）

2023/02/14 05:30

美加邊界休倫湖上空打下 本月第4例

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍十二日出動F-16戰機，在美國和加拿大邊界附近的密西根州休倫湖（Lake Huron）上空，擊落一個八角形結構的不明飛行物體，這是美國戰機二月以來第四次進行類似行動。美國國防部表示，這個物體不僅對民航機飛行安全構成威脅，同時也飛近美軍敏感要地，可能是監控工具。

美國國防部表示，北美航太防衛司令部（NORAD）十二日上午偵測到該物體，飛行高度約二萬英尺（約六一○○公尺）；在國防部長奧斯汀建議及總統拜登命令下，美軍於美東時間下午二時四十二分出動一架F-16戰機，在休倫湖上空將其擊落，並未造成任何人員傷亡。

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飛行物高度 可能干擾空中交通

國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）說，該不明物體並未構成軍事威脅，但其飛行高度可能干擾空中交通，而且近期曾飛近蒙大拿州敏感軍事要地，可能在進行監控活動，迫使美方短暫關閉部分空域。匿名官員透露，該不明物體呈八角形結構，上面有繩子垂掛，但沒有可辨別的有效載荷。進一步分析飛行路線及數據後，推測該物體曾飛近敏感美國軍事設施。美軍將打撈殘骸碎片，進一步加以分析。

中國氣球「有可能已侵英國」

中國間諜氣球入侵美國領空不僅在華府引發憤慨，也導致中國對美國及其盟邦構成的挑戰，再度成為輿論焦點。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）十二日表示，將重新評估英國領空安全狀況，「相關發展堪稱全球威脅情勢逐漸惡化的又一個跡象」。在被問到中國間諜氣球是否可能已在英國上空出現時，英國交通部次長霍爾登（Richard Holden）也坦承：「有可能」。

美眾議員︰終止出口技術到中國

美國國會的民主黨和共和黨議員均支持軍方做法，並主張深究此事，共和黨籍眾議院外交委員會主席麥考爾更主張，終止出口技術到中國，以免其用於最先進的武器系統，反過來對付美國。

參議院民主黨領袖舒默十二日表示，他在十一日晚間已聽取白宮國家安全顧問蘇利文有關中國間諜氣球事件簡報，美方官員認為，在阿拉斯加州及加拿大上空被擊落的兩個不明飛行物體，也都是偵察氣球，但飛行高度較低，體積也比中國間諜氣球「小了很多」。

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