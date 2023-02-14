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    首頁　>　國際

    Q&A 間諜氣球疑雲發展

    （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

    2023/02/14 05:30

    ●4個不明物體是什麼？

    2月4日：在南卡羅來納州沿岸外海擊落中國間諜氣球，美方指稱該氣球的吊艙大小約3輛巴士、重量超過1噸，配備多組天線，並有太陽能電池板為情蒐感測器供電，分析中

    2月10日：在阿拉斯加州北部擊落不明飛行物，據稱沒有推進或控制系統，搜尋殘骸中

    2月11日：在距離美國邊境約160公里的加拿大育空地區上空，擊落高空飛行物體，搜尋殘骸中

    2月12日：在美加邊界附近的休倫湖上空，擊落八角形結構的飛行物體，搜尋殘骸中

    ●這些飛行物體的目的？

    美國指稱，中國偵察氣球具備可攔截電訊的監視設備，目的是監視美國本土的戰略要地

    分析家指出，在未來幾年台灣可能出現重大緊張局勢前，此舉可能是中國針對外國軍事能力進行大規模監視的開端

    ●對美中關係有何影響？

    美國延後（實為取消）國務卿布林肯訪中行程，並制裁6個據信支持軍事間諜氣球計畫的中國實體

    美國與盟邦、夥伴分享氣球相關情資，藉此警示中國稱霸全球野心已侵犯其主權

    中國譴責美國擊落其高空氣球「嚴重違反國際慣例」，並保留「對類似情況採取必要手段」的權利

    資料來源：綜合外電整理：國際新聞中心

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