嚇阻中國+防衛第一島鏈 美國擬在日本部署中程飛彈

日媒報導，華盛頓已建議於日本美軍基地部署中程飛彈，以作為強化「第一島鏈」防衛，嚇阻中國計畫的一部分。圖為2011年3月美軍勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號發射一枚戰斧巡弋飛彈。（法新社資料照）

2023/02/05 18:28

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透報導，日本產經新聞今（5）日引述不具名的美日關係知情人士透露，華盛頓已建議於日本美軍基地部署中程飛彈，以作為沿「第一島鏈」強化防衛，嚇阻對抗中國計畫的一部分。

報導指出，在日本的美軍部署計畫可能還包括長程極音速武器（long-range hypersonic weapons）、以及「戰斧」（Tomahawks）巡弋飛彈。針對美國華府這項防衛提案，日本首相岸田文雄政府準備開始認真討論考量，朝向接受美軍基地此一部署計畫。

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根據報導，該中程飛彈的部署地點尚未決定，日本政府正在考慮南方的九州島為一個可能之處。1月中旬，日相岸田與美國總統拜登在白宮的領袖高峰會後聲明，就強調兩國反對以武力或脅迫方式片面改變台海現狀、指台海和平對國際安全不可或缺，拜登也重申美國堅守對日本的防衛承諾，將共同推動兩國軍事同盟現代化。

日本和美國希望強化分隔東海和西太平洋的島嶼防衛，主因這些島嶼接近台灣，並和延伸至南海、印尼的其他島嶼共同構成了軍事上「第一島鏈」，以遏阻和圍堵中國軍力對外擴張。

據報導，日本政府將在同意其境內部署美軍中程飛彈的方向上，正式和美方進行協商。

在美軍部署中程飛彈計畫以外，日本岸田政府去年12月敲定的國家安全保障戰略三文件承認自衛隊保有「反擊能力」，日本軍方也計畫先向美國採購「戰斧」巡弋飛彈，據日媒報導數量將達500枚。

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