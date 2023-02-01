中國積極向外軍售 泰國海軍展示中製FK-3 地對空飛彈系統

圖為泰國海軍司令視察，右上角即為泰國採購的FK-3系統。（圖片擷取自泰國海軍臉書）

2023/02/01 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕根據泰國皇家海軍臉書，泰國皇家海軍司令於1月23日視察春武里府色桃邑區的海軍基地。視察中泰國海軍展示了向中國最新採購的FK-3地對空飛彈系統。

FK-3是中國人民解放軍（PLA）紅旗22中遠程防空系統的外銷版本，FK-3 的射程可達 100公里，可以打擊50米至27公里高度的目標，一個典型的 FK-3 連隊包括一輛雷達車和三個運輸豎立發射器，每個發射器配備四枚導彈，雖然它的射程比S-300、S-300更短，但它被認為在電子戰（ECM）和在更短距離內對付隱形目標有卓越能力。塞爾維亞等國也有採購這套系統，塞國採購的是傾斜熱發射，泰國則採購垂直冷發射版本，將彈體彈出彈艙後再點火發射，垂直發射的優點在於無須預判目標來襲方向。

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紅旗22於2016年珠海航展首次公開，主要用於對付各類三代作戰飛機、武裝直升機、中高空無人機等目標，對戰術空地飛彈也有防禦能力，主要用於區域、要地防空。紅旗22初期設計為四聯裝發射筒傾斜熱發射版本，後續又另外設計垂直冷發射版本。紅旗-22飛彈是無彈翼，4片尾翼的氣動布局，制導方式與「愛國者」PAC-2相似，採用無線電指令+半主動雷達尋的複合制導體制，可引導12枚飛彈攔截6個目標，具有多目標追蹤、攔截能力，與解放軍空軍飛彈部隊的紅旗9以及S-300/S-400地對空飛彈系統搭配使用。

根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，目前緬甸、泰國、土庫曼斯坦和塞爾維亞已經購買FK-3並已進行部署。

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