為了打贏！《戰爭雷霆》玩家洩露中國殲-8戰機數據

知名線上戰爭遊戲《戰爭雷霆》（War Thunder）傳出有玩家為了獲勝或追求更準確的數據，將解放軍空軍殲-8戰機機密雷達資料外洩。圖為2001年中美撞機事件中墜毀的殲-8B戰機。（圖擷取自維基百科）

2023/01/31 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名線上戰爭遊戲《戰爭雷霆》（War Thunder）靠著現實軍武與玩法深受不少玩家喜愛。但時常傳出有玩家為了獲勝或追求更準確的數據，將不少武器機密資料外洩。最新的「苦主」則是中國空軍裝備的殲-8戰機。

軍事迷溫約瑟今（31）日在推特上表示，30日有《戰爭雷霆》的玩家在論壇上洩露解放軍空軍殲-8戰機的雷達資料，不過該貼文很快就被隱藏。溫約瑟也表示，由於中共文件保密期似乎只有1到10年，殲-8戰機服役於1980年，因此資料應該已經到解密期。

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根據備份網站網際網路檔案館（Internet Archive）留下的紀錄可見，一名《戰爭雷霆》玩家表示，在中國航空航天工業部第601研究所出版的殲-8B戰機改裝講義提到，殲-8B雷達有方位控制的模式，但遊戲中的戰機卻沒有。

玩家提供的資料上以簡體字寫著「歼八Ⅱ型飞机改装讲义 空勤部分」（「殲八Ⅱ型飛機改裝講義 空勤部分」），並附上雷達型號為「208火控雷達」，從中國百科網站「快懂百科」查詢也確定殲-8B是裝備該款雷達。

《戰爭雷霆》早先就因有玩家洩露英國挑戰者-2主戰車的機密裝甲數據而聞名，後續又有如F-15戰機、AIM-120先進中程空對空飛彈的資料外洩，因此又被網友戲稱為「與美國CIA、FBI、英國M16軍情處並列的世界級情報單位」。

《戰爭雷霆》玩家表示，在中國航空航天工業部第601研究所出版的殲-8B戰機改裝講義提到，殲-8B雷達有方位控制的模式，但遊戲中的戰機卻沒有。（圖擷取自溫約瑟推特）

《戰爭雷霆》玩家表示，在中國航空航天工業部第601研究所出版的殲-8B戰機改裝講義提到，殲-8B雷達有方位控制的模式，但遊戲中的戰機卻沒有。（圖擷取自溫約瑟推特）

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