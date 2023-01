華府智庫兵推︰共軍侵台失敗收場

(路透)

〔編譯陳成良/綜合報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)將在美東時間九日公布最新台海衝突兵棋推演成果,這場兵推模擬廿四次中國人民解放軍二○二六年犯台的各種情境,是歷來最大規模的台海戰爭模擬之一,最終認為共軍可能以失敗收場。然而,儘管台灣在多數情境下得以存活,但美國、日本和台灣都付出慘烈代價。

台灣可存活 但代價難免

美國有線電視新聞網(CNN)報導,這場兵推主要回答兩個基本問題︰中國武力犯台是否會成功?代價是什麼?答案是不會成功,代價也會很大。CNN取得CSIS這份題為「下一場戰爭的首役」(The First Battle of the Next War)兵推報告預覽副本,直指中國將損失慘重,海軍「一片狼藉」、兩棲部隊的核心被擊潰,數萬名士兵淪為戰俘。報告估計共軍將損失約一萬人、一五五架戰機和一三八艘主力艦艇。

共軍將損萬人、數百戰機艦艇

報告指出,在大多數戰況推演中,美國海軍損失兩艘航空母艦和十至廿艘大型艦艇,約三千兩百名美軍在三週的戰鬥中陣亡。被捲入的日本可能會損失超過一百架戰機和廿六艘艦艇,駐日美軍基地也會遭受攻擊。而台灣在多次推演中均可存活,但必須在失去電力和基礎設施下捍衛其受損的經濟。報告估計台灣陸軍恐將損失三千五百人、海軍廿六艘驅逐艦和巡防艦全被擊沉。

CSIS報告稱,為避免中國最終控制台灣,在兵推中出現四個常數︰一,台灣的地面部隊必須要能打擊共軍的灘頭陣地;二,美軍屆時可使用日本基地作戰;三,美軍必須部署長程反艦飛彈摧毀中國軍艦;四,美軍必須在第一時間介入。CSIS強調,這份報告不應被解讀為暗示台海之戰極有可能、甚至無法避免,外交孤立、施壓遊走灰色地帶和經濟脅迫,仍是北京當局可能採取的對台策略。

CSIS建議,若美國想在台海衝突中取得成功,必須儘快採取行動,包括強化美軍在日本和關島的基地,抵禦中國飛彈攻擊,以及將海軍轉型成更小、生存能力更強的軍艦,優先考慮潛艦和轟炸機部隊、部署較便宜的戰機,並讓台灣以更平價的武器部署軍隊。

另外,報告也提到台灣沒有所謂的「烏克蘭模式」,可比照俄羅斯入侵烏克蘭後,為烏克蘭提供軍援,一旦台海開戰,任何部隊及物資都不可能進入台灣。兵推報告領銜人之一坎西恩(Mark Cancian)表示︰「無論台灣人要用什麼打這場戰爭,都必須在開戰時就擁有。」

