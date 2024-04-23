離譜！美明尼蘇達州議員 涉嫌入室行竊被捕

美國明尼蘇達州參議院女議員米契爾，因涉嫌入室行竊於22日被捕。（美聯社）

2024/04/23 10:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨明尼蘇達州參議院女議員米契爾（Nicole Mitchell），因涉嫌入室行竊於22日被捕，目前關在貝克郡監獄，由於民主黨團在州參議院席次只比共和黨多一席，因此缺少米契爾後恐讓兩黨陷入僵持，無法通過任何法案。

據《美聯社》報導。貝克郡底特律湖警察局長陶德（Steve Todd）表示，22日清晨4時45分許，一處民宅的屋主撥打911報案，指稱有人闖入家中行竊，警方到場後將米契爾當場逮捕。

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據了解，米契爾的父親和繼母一同住在案發地點同個街區，但她父親已於上個月過世，繼母則沒有接電話回應米契爾偷竊被捕一事。陶德指出，由於案件仍在調查中，他無法提供其餘細節。

米契爾行竊落網讓明尼蘇達州參議院民主黨人陷入尷尬境地，目前距離休會還有4個星期，沒有米契爾之後民主黨將和共和黨席次持平，若法案無法得到兩黨一致支持，恐怕在表決時難以通過。民主黨團表示，在得到米契爾一案詳細資訊之前不會評論此事。

明尼蘇達州參議院少數黨（共和黨）領袖強森（Mark Johnson）透露，他對於米契爾犯案一事感到震驚，但目前能了解到的細節很少。強森說，民眾對於民意代表的標準很高，他相信米契爾將會為自己的行為負責。

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