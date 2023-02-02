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    軍情動態》德打造多層飛彈防禦盾 以色列「箭式3型」入選

    以色列「箭式3型」反彈道飛彈系統。（圖取自美國海軍官網）

    以色列「箭式3型」反彈道飛彈系統。（圖取自美國海軍官網）

    2023/02/02 17:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》1日援引知情人士報導，德國正與幾家軍武廠商談判「多層反飛彈防禦盾」的供應。反飛彈防禦盾由3種防空系統組成。據消息人士透露，總經費約需170億歐元（約新台幣5562億元）。

    據報導，柏林當局正在與德國迪爾防衛公司（Diehl Defence）討論購買8套IRIS-T 防空系統，總價20億至30億美元（約新台幣596億至893億元）之間。此外，也向以色列航太工業公司（IAI）洽購總價40億美元（約新台幣1191億元）的「箭式3型」（Arrow 3）反彈道飛彈系統，向美國武器製造商雷神公司（Raytheon Inc）增購愛國者飛彈系統估計達100億美元（約新台幣2977億元）。

    消息人士稱，這套「多層反飛彈防禦盾」將同時將保護德國和鄰國。德國國防部發言人僅證實了有關 IRIS-T系統供應談判的事實。

    在俄烏衝突爆發之後，德國計劃將其國防預算增加到國內生產總值（GDP）2%，並立一個1000億歐元（約新台幣3兆2722億元）的特別基金，以迅速提升其武裝部隊。而引進以色列「箭式3型」反彈道飛彈系統之後，德國將獲取攔截俄羅斯目前裝備的「伊斯坎德爾-M」（Iskander-M）、「匕首」（Kinzhal）等主力飛彈的能力。

    「箭式3型」，主要用於攔截攜帶核彈頭的長程飛彈，包括大氣層外的各種彈道飛彈、洲際彈道飛彈的分導彈頭等，為以色列多層飛彈防禦系統中，最外層的攔截戰力，甚至具備反衛星能力。

    德國聯邦軍現役的愛國者防空飛彈。（美聯社）

    德國聯邦軍現役的愛國者防空飛彈。（美聯社）

    德國撥交4套IRIS-T中程版（SLM）防空系統給烏克蘭，多次成功攔截俄軍巡弋飛彈。（取自Diehl Defence官網）

    德國撥交4套IRIS-T中程版（SLM）防空系統給烏克蘭，多次成功攔截俄軍巡弋飛彈。（取自Diehl Defence官網）

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