以色列司法改革擬遏止「法官越權」 數萬人上街抗議

數萬名以色列民眾冒雨走上街頭，抗議納坦雅胡政府的司法改革計劃。（路透）

2023/02/05 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕數萬名以色列民眾昨（4日）冒雨走上街頭，抗議總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的司法改革計劃，示威活動至今已進入第五週，反對人士稱改革計劃將會威脅法院監督官員的權利。

根據《路透》報導，以國政府早前聲稱，有必要立法遏制法官「越權」，引起包括律師公會等團體的強烈反對；部分商界領袖則擔憂，政府此舉將擴大以色列國內的政治分歧。去年11月的大選產生了以國史上最為極端的右翼政府，納坦雅胡指控這次抗議是起因於左翼反對者拒絕接受結果。

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示威者表示，如果政府成功推行司法改革，以色列的民主將受到破壞，不僅加深政治對司法的干預，更限制了最高法院推翻政府決策、或國會法令的重要權力。35歲抗議民眾西格爾（Hadar Segal）告訴記者：「納坦雅胡想撕毀以色列的司法系統，想撕毀以色列的民主。但我們將持續無畏風雨的與之抗爭，為以色列的民主而戰」。

反對黨「擁有未來黨」領袖拉皮德（Yair Lapid）近日出席以色列北部港口城市海法（Haifa）的示威活動，拉皮德受訪時表示：「人們挺身而出拯救自己的國家，我們（反對黨）也將與他們站在同一陣線」。

以色列民眾走上街頭，示威現場可見旗海飄揚。（路透）

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