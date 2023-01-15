為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列擬允許議會推翻最高法院判決 人民怒吼：攻擊民主政治

    以色列人民14日晚間走上首都特拉維夫街頭，抗議總理納坦雅胡任內的司法改革，抨擊這是對民主政治的攻擊。（法新社）

    以色列人民14日晚間走上首都特拉維夫街頭，抗議總理納坦雅胡任內的司法改革，抨擊這是對民主政治的攻擊。（法新社）

    2023/01/15 10:04

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）擬在任內通過審查委員會重組最高法院，並允許議會推翻最高法院判決。此舉點燃以色列人民怒火，走上街頭抗議，砲轟這根本是「對民主政治的攻擊」。

    綜合外媒報導，以色列司法部長萊文（Yariv Levin）於上週宣布，將透過成立審查委員會重組最高法院，同時賦予國會以簡單多數決「推翻最高法院裁決」權力。

    對此，以色列人民感到相當不滿，描述這次的司法系統改革是「對民主政治的攻擊」；抗議人士於14日晚間在以色列首都特拉維夫市集結，據警方估計，應有8萬人上街抗議。與此同時，亦有以色列人民在總理辦公室和其他城市舉辦相關集會。

    批評人士向媒體表示，這次的司法改革將削弱司法獨立、助長腐敗、阻礙少數族群獲得應有權益，且無疑剝奪了以色列法院的信譽。這項司法改革也遭以色列最高法院院長哈尤特（Esther Hayut）和檢察總長巴哈拉-米拉（Gali Baharav-Miara）反對。

    哈尤特抨擊這項改革旨在「打擊司法系統的獨立性」，是對法律制度肆無忌憚的攻擊。據《路透社》報導指出，納坦雅胡以「維護政府三權」名義進行司法改革，盼藉此控制最高法院。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    納坦雅胡重新執政！以色列新政府明就職 前少將出任防長
    2022/12/28 22:53

    納坦雅胡重新執政！以色列新政府明就職 前少將出任防長
    受命籌組政府 以色列前總理納坦雅胡有望重回大位
    2022/11/13 20:51

    受命籌組政府 以色列前總理納坦雅胡有望重回大位

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    以色列告別納坦雅胡時代？ 「比比王」誓言重返執政
    2021/06/14 00:21

    以色列告別納坦雅胡時代？ 「比比王」誓言重返執政
    以色列將變天！納坦雅胡12年執政恐終結 反對派提前開趴
    2021/06/13 18:34

    以色列將變天！納坦雅胡12年執政恐終結 反對派提前開趴

    納管微電車立意良善 供需交由自由市場
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播