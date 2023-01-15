以色列擬允許議會推翻最高法院判決 人民怒吼：攻擊民主政治

以色列人民14日晚間走上首都特拉維夫街頭，抗議總理納坦雅胡任內的司法改革，抨擊這是對民主政治的攻擊。（法新社）

2023/01/15 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕以色列現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）擬在任內通過審查委員會重組最高法院，並允許議會推翻最高法院判決。此舉點燃以色列人民怒火，走上街頭抗議，砲轟這根本是「對民主政治的攻擊」。

綜合外媒報導，以色列司法部長萊文（Yariv Levin）於上週宣布，將透過成立審查委員會重組最高法院，同時賦予國會以簡單多數決「推翻最高法院裁決」權力。

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對此，以色列人民感到相當不滿，描述這次的司法系統改革是「對民主政治的攻擊」；抗議人士於14日晚間在以色列首都特拉維夫市集結，據警方估計，應有8萬人上街抗議。與此同時，亦有以色列人民在總理辦公室和其他城市舉辦相關集會。

批評人士向媒體表示，這次的司法改革將削弱司法獨立、助長腐敗、阻礙少數族群獲得應有權益，且無疑剝奪了以色列法院的信譽。這項司法改革也遭以色列最高法院院長哈尤特（Esther Hayut）和檢察總長巴哈拉-米拉（Gali Baharav-Miara）反對。

哈尤特抨擊這項改革旨在「打擊司法系統的獨立性」，是對法律制度肆無忌憚的攻擊。據《路透社》報導指出，納坦雅胡以「維護政府三權」名義進行司法改革，盼藉此控制最高法院。

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