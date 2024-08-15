全球健康新挑戰！神秘「樹懶熱病毒」現蹤歐洲

奧羅普切病毒（Oropouche virus）最初的載體是樹懶，因此又被稱為「樹懶熱」。（路透資料照）

2024/08/15 06:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種罕見的熱帶病毒首次在歐洲現蹤，引發全球衛生界關注。根據科學網站《IFLScience》14日報導，歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）最新報告顯示，奧羅普切病毒（Oropouche virus）感染案例首次在歐洲出現，引發公衛專家對新興傳染病跨洲傳播的警惕。

奧羅普切病毒主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播，最早在1955年千里達及托巴哥一隻樹懶身上發現，5年後巴西亞馬遜流域有一隻樹懶被驗出感染該病毒，奧羅普切病毒才在中南美洲開始擴散，由於最初的載體是樹懶，因此又被稱為「樹懶熱」，主要在美洲地區流行。今年6月至7月間，歐洲共報告19例確診病例，其中18例為古巴旅遊返國者，1例為巴西旅遊返國者。這些案例分布在西班牙（12例）、義大利（5例）和德國（2例）。

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樹懶熱症狀包括發燒、嚴重頭痛、寒顫、肌肉和關節疼痛等，類似登革熱、屈公病病毒（chikungunya virus）、茲卡（Zika）病毒或瘧疾。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，患者可能還會出現畏光、頭暈、眼睛後方疼痛、噁心、嘔吐和皮疹等症狀。

儘管《刺胳針傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）期刊將其描述為「神秘」且為「全球健康新興威脅」，專家表示無需過度恐慌。ECDC強調，大多數患者會在幾天到1個月內康復，致命案例極為罕見。自1955年病毒被發現以來，全球累計超過50萬例病例，但僅有2例死亡病例，均發生在巴西。

值得注意的是，目前尚無證據顯示該病毒可直接人傳人。然而，巴西曾報告6例疑似孕婦垂直傳播案例，對胎兒的潛在風險仍在研究中。

ECDC評估歐洲感染風險「非常低」，但提醒旅遊美洲地區的風險為「中等」，特別是前往巴西北部州或亞馬遜地區時。由於目前無疫苗或特效藥可用，預防措施至關重要。CDC建議使用防蟲劑、安裝有效的紗窗紗門，並在戶外使用風扇驅趕吸血蠓，同時建議穿著長袖衣褲。

專家呼籲，雖然奧羅普切病毒在歐洲的出現值得關注，但公眾無需過度擔憂。重要的是保持警惕，特別是在旅遊高風險地區時採取適當的防護措施。同時，持續監測和研究該病毒的傳播模式和潛在影響，對於有效控制其全球傳播至關重要。

樹懶熱主要透過蚊子、蠓蟲叮咬傳播。（路透）

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