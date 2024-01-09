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歐洲流感、武漢肺炎蔓延 西班牙擬強制全國醫院戴口罩

西班牙民眾在1月8日進入加泰隆尼亞的醫院時，依規定戴口罩。（路透）

西班牙民眾在1月8日進入加泰隆尼亞的醫院時，依規定戴口罩。（路透）

2024/01/09 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期歐洲感染流感和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的病例幅上升，在義大利境內的呼吸道疾病感染率，更是來到歷史新高。目前西班牙多個地方政府，已要求民眾出入醫院和診所時，都必須戴口罩，中央政府則在週一（8日）提議將口罩強制令擴及全國，近日將做出決定

綜合外媒報導，根據義大利國家衛生研究所發布的數據，義大利患有流感和武漢肺炎等流感類疾病的人數，在上月最後2週創下歷史新高，甚至超越疫情期間數據。另據資料顯示，義大利在2023年第52週流感類疾病發生率，為每千人中有17.5例，前1週則為每千人中17.7例。

報導指出，在西班牙多處自治區，則是呼吸道感染率達到每10萬人中有1501例的情況，讓瓦倫西亞、加泰隆尼亞、莫夕亞、亞拉岡和加利西亞的醫院，皆宣布醫護人員、患者和訪客都必須戴口罩。西班牙中央政府9日提議將口罩強制令擴大到全國，但負責衛生政策的地區領導人拒絕，預計將於10日做出決定。另外，西班牙是武漢肺炎大流行期間，最後取消戴口罩要求的歐洲國家之一。

歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）則指出，目前流感的傳播程度比COVID-19病毒等其他常見呼吸道病原體還要高，因此建議歐洲免疫力較低的人應接種疫苗。ECDC還建議，民眾若出現身體不適的情況，就盡量待在家裡，避免出門，當局也考慮要求在醫療機構強制規定戴口罩。

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