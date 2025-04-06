大甲媽祖抵達西螺 上萬信眾熱情迎接

大甲媽祖今晚7點22分左右通過西螺大橋南端抵達雲林，上萬信眾熱情迎接。（記者李文德攝）

2025/04/06 20:01

〔記者李文德／雲林報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4日深夜起駕，今晚7點22分左右通過西螺大橋抵達雲林，比去年早將近40分鐘，現場湧入上萬人迎接，場面壯觀。

今年大甲媽遶境進香為期9天8夜，4月4日深夜起駕，由於適逢兒童清明連假，當晚廟方估計超過60萬人隨香。昨鑾轎晚6小時進駐入彰化市，今早大甲媽鑾轎一路加速。

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大甲媽每年必從西螺大橋進入雲林，晚間駐駕西螺福興宮，今天中午過後，大橋南段周邊已有不少陣頭、信眾在此等候，現場熱鬧滾滾。

雲林縣長張麗善率領縣府團隊，在西螺大橋準備接駕。張麗善表示，大甲媽祖進入雲林境內遶境且來回都經雲林，信眾以虔誠心恭迎媽祖到來，沿途也有民眾擺案桌祈福，祈求媽祖保佑大家平安。

晚間7時許，張麗善、立委張嘉郡、西螺鎮長廖秋萍等人到西螺大橋第16拱處接駕，一路上36執士隊、娘傘隊陸續通過大橋南端，7點22分左右，媽祖鑾轎通過大橋順利抵達雲林。鑾轎所到之處，上萬名隨香客站在兩排，有的雙手合十膜拜、有的拿起手機拍照留念，更有人喊著「恭迎大甲媽祖」，表達雲林鄉親對大甲媽祖的熱情。

另外，為了防制突發事件，雲林縣警察局遴選具有各項警察戰技及執勤應用技巧之常訓技術教官、助教人員及訓練有素具備反恐及打擊暴力犯罪專長之霹靂小組，結合西螺警分局警力，共51人成立「特殊警力護轎大隊」共同執行護轎勤務。

大甲媽鑾轎今晚駐駕福興宮，7日0點起駕後將經二崙、虎尾、土庫、元長，預計下午1點從雲嘉交界的崙子大橋進入嘉義縣新港鄉，晚上駐駕奉天宮，8日上午在奉天宮廟前舉行遶境進香祝壽大典，晚上回駕。

大甲媽祖今晚7點22分左右通過西螺大橋南端抵達雲林，上萬信眾熱情迎接。（記者李文德攝）

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