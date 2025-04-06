今年最大幅度！台中市201警官異動 11分局偵查隊第二副隊長補滿伍
台中市警局近日發布201名警官人事調整。（資料照，記者許國楨攝）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近日發布一波堪稱「今年最大」幅度的人事調整，包含兩線一星至三線一星，共201名警官異動，特別的是，其中也有治安繁重的11個分局偵查隊第二副隊長，也在此波調整中補滿伍，另有3人是刑事局、桃園市警局、保六總隊調入。
市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整，並統一於4月8日（星期二）到任新職，其中警局所屬機關副主官、直屬隊隊長及分駐（派出）所所長職務調整計47人，調整名單如下：
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|編號
|新任職務
|姓名
|原任職務
|1
|第六分局副分局長
|吳大勇
|第一分局副分局長
|2
|第一分局副分局長
|廖劭晃
|烏日分局副分局長
|3
|烏日分局副分局長
|許正懋
|大甲分局副分局長
|4
|大甲分局副分局長
|卓家興
|刑事警察大隊副大隊長
|5
|刑事警察大隊副大隊長
|陳俊彥
|刑事警察大隊技正
|6
|婦幼警察隊隊長
|紀翰學
|第六分局交通組組長
|7
|太平分局坪林派出所警務員兼所長
|鍾政堂
|交通警察大隊警務員
|8
|第三分局勤工派出所警務員兼所長
|劉浩廷
|烏日分局犁份派出所警務員兼所長
|9
|烏日分局犁份派出所警務員兼所長
|林正和
|和平分局巡官
|10
|豐原分局社口派出所警務員兼所長
|鄭誌銘
|豐原分局社口派出所巡官兼所長
|11
|清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長
|楊秉學
|第一分局警務員
|12
|第五分局四平派出所警務員兼所長
|高銘顯
|烏日分局烏日派出所警務員兼所長
|13
|烏日分局烏日派出所警務員兼所長
|楊明勳
|第六分局西屯派出所警務員兼所長
|14
|第六分局西屯派出所警務員兼所長
|李健瑋
|第二分局育才派出所警務員兼所長
|15
|第二分局育才派出所警務員兼所長
|陳宏模
|第一分局大誠分駐所警務員兼所長
|16
|第一分局大誠分駐所警務員兼所長
|劉峪銓
|烏日分局大肚分駐所警務員兼所長
|17
|烏日分局大肚分駐所警務員兼所長
|陳名臻
|烏日分局警務員
|18
|清水分局明秀派出所警務員兼所長
|楊勝傑
|第六分局工業區派出所警務員兼所長
|19
|第六分局工業區派出所警務員兼所長
|陳靖宣
|保安警察大隊警務員
|20
|第五分局松安派出所警務員兼所長
|何明憲
|太平分局新平派出所警務員兼所長
|21
|太平分局新平派出所警務員兼所長
|陳信宇
|豐原分局豐原派出所警務員兼所長
|22
|豐原分局豐原派出所警務員兼所長
|黃登貴
|東勢分局警務員
|23
|霧峰分局國光派出所警務員兼所長
|葉承蔚
|大甲分局外埔分駐所警務員兼所長
|24
|大甲分局外埔分駐所警務員兼所長
|廖得麟
|第六分局何安派出所巡官兼副所長
|25
|大甲分局大安分駐所警務員兼所長
|賴漢昌
|烏日分局溪南派出所巡官兼所長
|26
|第三分局正義派出所警務員兼所長
|江松泳
|第三分局健康派出所警務員兼所長
|27
|第三分局健康派出所警務員兼所長
|王毓新
|第三分局立德派出所警務員兼所長
|28
|第三分局立德派出所警務員兼所長
|許逸維
|清水分局清水派出所警務員兼所長
|29
|清水分局清水派出所警務員兼所長
|陳俊佑
|清水分局大秀派出所巡官兼所長
|30
|第三分局東區分駐所警務員兼所長
|許志弘
|霧峰分局成功派出所警務員兼所長
|31
|霧峰分局成功派出所警務員兼所長
|林春發
|霧峰分局大里分駐所警務員兼所長
|32
|霧峰分局大里分駐所警務員兼所長
|廖敏男
|霧峰分局霧峰派出所警務員兼所長
|33
|霧峰分局霧峰派出所警務員兼所長
|楊永存
|第六分局市政派出所巡官兼副所長
|34
|第五分局水湳派出所警務員兼所長
|涂嘉佑
|清水分局梧棲分駐所警務員兼所長
|35
|清水分局梧棲分駐所警務員兼所長
|何易軒
|清水分局光華派出所巡官兼所長
|36
|烏日分局溪南派出所巡官兼所長
|陳佑而
|第五分局巡官
|37
|清水分局大秀派出所巡官兼所長
|余青峰
|東勢分局石岡分駐所巡官兼所長
|38
|東勢分局石岡分駐所巡官兼所長
|吳永鑫
|東勢分局永源派出所巡官兼所長
|39
|東勢分局永源派出所巡官兼所長
|蘇昱辰
|交通警察大隊分隊長
|40
|清水分局光華派出所巡官兼所長
|吳嘉瑋
|清水分局清泉派出所巡官兼所長
|41
|清水分局清泉派出所巡官兼所長
|吳政和
|第二分局台中公園派出所巡官兼所長
|42
|烏日分局五光派出所巡官兼所長
|陳漢元
|烏日分局巡官
|43
|烏日分局瑞井派出所巡官兼所長
|郭大維
|刑事警察大隊偵查員
|44
|霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長
|黃思融
|太平分局宏龍派出所巡官兼所長
|45
|太平分局宏龍派出所巡官兼所長
|黃金條
|東勢分局土牛派出所巡官兼所長
|46
|東勢分局土牛派出所巡官兼所長
|吳清煬
|東勢分局茅埔派出所巡官兼所長
|47
|和平分局谷關派出所巡官兼所長
|方鴻儒
|刑事警察大隊偵查員