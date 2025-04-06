今年最大幅度！台中市201警官異動 11分局偵查隊第二副隊長補滿伍

台中市警局近日發布201名警官人事調整。（資料照，記者許國楨攝）

2025/04/06 20:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近日發布一波堪稱「今年最大」幅度的人事調整，包含兩線一星至三線一星，共201名警官異動，特別的是，其中也有治安繁重的11個分局偵查隊第二副隊長，也在此波調整中補滿伍，另有3人是刑事局、桃園市警局、保六總隊調入。

市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整，並統一於4月8日（星期二）到任新職，其中警局所屬機關副主官、直屬隊隊長及分駐（派出）所所長職務調整計47人，調整名單如下：

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編號 新任職務 姓名 原任職務 1 第六分局副分局長 吳大勇 第一分局副分局長 2 第一分局副分局長 廖劭晃 烏日分局副分局長 3 烏日分局副分局長 許正懋 大甲分局副分局長 4 大甲分局副分局長 卓家興 刑事警察大隊副大隊長 5 刑事警察大隊副大隊長 陳俊彥 刑事警察大隊技正 6 婦幼警察隊隊長 紀翰學 第六分局交通組組長 7 太平分局坪林派出所警務員兼所長 鍾政堂 交通警察大隊警務員 8 第三分局勤工派出所警務員兼所長 劉浩廷 烏日分局犁份派出所警務員兼所長 9 烏日分局犁份派出所警務員兼所長 林正和 和平分局巡官 10 豐原分局社口派出所警務員兼所長 鄭誌銘 豐原分局社口派出所巡官兼所長 11 清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長 楊秉學 第一分局警務員 12 第五分局四平派出所警務員兼所長 高銘顯 烏日分局烏日派出所警務員兼所長 13 烏日分局烏日派出所警務員兼所長 楊明勳 第六分局西屯派出所警務員兼所長 14 第六分局西屯派出所警務員兼所長 李健瑋 第二分局育才派出所警務員兼所長 15 第二分局育才派出所警務員兼所長 陳宏模 第一分局大誠分駐所警務員兼所長 16 第一分局大誠分駐所警務員兼所長 劉峪銓 烏日分局大肚分駐所警務員兼所長 17 烏日分局大肚分駐所警務員兼所長 陳名臻 烏日分局警務員 18 清水分局明秀派出所警務員兼所長 楊勝傑 第六分局工業區派出所警務員兼所長 19 第六分局工業區派出所警務員兼所長 陳靖宣 保安警察大隊警務員 20 第五分局松安派出所警務員兼所長 何明憲 太平分局新平派出所警務員兼所長 21 太平分局新平派出所警務員兼所長 陳信宇 豐原分局豐原派出所警務員兼所長 22 豐原分局豐原派出所警務員兼所長 黃登貴 東勢分局警務員 23 霧峰分局國光派出所警務員兼所長 葉承蔚 大甲分局外埔分駐所警務員兼所長 24 大甲分局外埔分駐所警務員兼所長 廖得麟 第六分局何安派出所巡官兼副所長 25 大甲分局大安分駐所警務員兼所長 賴漢昌 烏日分局溪南派出所巡官兼所長 26 第三分局正義派出所警務員兼所長 江松泳 第三分局健康派出所警務員兼所長 27 第三分局健康派出所警務員兼所長 王毓新 第三分局立德派出所警務員兼所長 28 第三分局立德派出所警務員兼所長 許逸維 清水分局清水派出所警務員兼所長 29 清水分局清水派出所警務員兼所長 陳俊佑 清水分局大秀派出所巡官兼所長 30 第三分局東區分駐所警務員兼所長 許志弘 霧峰分局成功派出所警務員兼所長 31 霧峰分局成功派出所警務員兼所長 林春發 霧峰分局大里分駐所警務員兼所長 32 霧峰分局大里分駐所警務員兼所長 廖敏男 霧峰分局霧峰派出所警務員兼所長 33 霧峰分局霧峰派出所警務員兼所長 楊永存 第六分局市政派出所巡官兼副所長 34 第五分局水湳派出所警務員兼所長 涂嘉佑 清水分局梧棲分駐所警務員兼所長 35 清水分局梧棲分駐所警務員兼所長 何易軒 清水分局光華派出所巡官兼所長 36 烏日分局溪南派出所巡官兼所長 陳佑而 第五分局巡官 37 清水分局大秀派出所巡官兼所長 余青峰 東勢分局石岡分駐所巡官兼所長 38 東勢分局石岡分駐所巡官兼所長 吳永鑫 東勢分局永源派出所巡官兼所長 39 東勢分局永源派出所巡官兼所長 蘇昱辰 交通警察大隊分隊長 40 清水分局光華派出所巡官兼所長 吳嘉瑋 清水分局清泉派出所巡官兼所長 41 清水分局清泉派出所巡官兼所長 吳政和 第二分局台中公園派出所巡官兼所長 42 烏日分局五光派出所巡官兼所長 陳漢元 烏日分局巡官 43 烏日分局瑞井派出所巡官兼所長 郭大維 刑事警察大隊偵查員 44 霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長 黃思融 太平分局宏龍派出所巡官兼所長 45 太平分局宏龍派出所巡官兼所長 黃金條 東勢分局土牛派出所巡官兼所長 46 東勢分局土牛派出所巡官兼所長 吳清煬 東勢分局茅埔派出所巡官兼所長 47 和平分局谷關派出所巡官兼所長 方鴻儒 刑事警察大隊偵查員

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