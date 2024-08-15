硬抝！中國官媒「剪輯」戰狼高志凱舌戰外媒 自家網友看不下去

高志凱近日在訪談節目中，被英國主持人哈桑以各種犀利提問與嘲諷，弄得招架不住的糗態在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

2024/08/15 06:35

首次上稿 00:50

更新時間 06:35

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任中共已故領導人鄧小平翻譯的「中國與全球化智庫」（CCG）副主任高志凱，近日接受「半島電視台」節目訪問談到台灣、西藏、新疆問題乃至中國國家主席習近平和中共內部鬥爭時，被英國主持人「洗臉」到無法招架的窘態在網上瘋傳。不過中共喉舌《環球時報》特地將高志凱針對台灣的發言剪輯成1分鐘「精華」，企圖在「牆內」帶風向，反遭自家網友無情嘲諷！

高志凱本月10日於半島電視台接受英國知名新聞工作者哈桑（Mehdi Hasan）所主持的節目《正面交鋒》（Head to Head），節目一開始哈桑就提出近年受到國際高度關注的台海問題，質問高志凱「中國是否正準備入侵台灣？」、「為何執著於台灣？」、「為何要破壞台灣人現在的生活？」等一系列問題。

高志凱毫不意外地搬出中共那一套老掉牙的大外宣論述，還相當戰狼地嗆聲「如果台獨份子想在某些大國的幫助下挑戰極限，這些大國若想利用台灣做為其與中國地緣政治競爭的代理人，那就等著看看會發生什麼吧！」、「有關捍衛主權和領土完整，任何一寸土地都不是多餘的土地，任何一個人都不是多餘的人，做為一個民族，我們需要實現統一」。

不過，高志凱每番發言，都被哈桑當場「洗臉」、嘲諷，台下觀眾也被高志凱一再跳針、一再躲閃問題的回應「逗笑」。除了台灣議題，哈桑還提了有關西藏、新疆少數民族被迫害的事，還談到習近平獨裁、中共不能被批評、前中國外交部長秦剛被消失等話題，高志凱一度被哈桑挖苦到無法招架，而這段訪談影片近日也在網路掀起熱議。

不過中共喉舌《環球時報》卻將高志凱回應有關台灣議題的發言，剪成約莫1分鐘的精華影片放到抖音，下標稱「高志凱舌戰外媒：中國領土一寸不讓，中國人民一個不少！想要利用台灣做為與中國競爭代理人，那就等著看會發生什麼！」企圖在牆內進行大外宣，營造高志凱電爆外國主持人的感覺，給小粉紅「打雞血」。

不過不少中國網友無情吐槽，「連完整視頻都沒法放就別扯犢子了」、「敢把完整版放出來嗎？」、「既然有理有據，你把完整版放出來，我們都給你點讚」、「就小丑一個，顧左右而言他，不敢正面回答問題」、「別靠剪輯欺騙他人」、「剛看完完整版，你懂得……」、「能放出來的都是國內特供的」。

中官媒《環球時報》將高志凱的發言剪成精華，企圖在牆內帶風向稱高志凱電爆外國主持人，反被不少中國網友嘲諷。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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