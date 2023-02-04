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    去中心化推特Damus讓中國「防」不了 慘遭光速封殺

    社群應用程式Damus在中國推出2天，就被政府火速封殺。（擷取自Damus官網）

    社群應用程式Damus在中國推出2天，就被政府火速封殺。（擷取自Damus官網）

    2023/02/04 23:45

    〔編譯管淑平／綜合報導〕使用去中心化社群媒體協議Nostr的社群應用程式Damus，在中國推出2天，就被政府火速封殺，蘋果公司中國應用程式商店（App Store）也隨即下架。網友說，因為這款應用程式可讓用戶匿名註冊、規避中國政府「防火長城」的訊息審查。

    《自由亞洲電台》和科技新聞網站TechCrunch 3日報導，Damus於1日在蘋果中國應用程式商店上架，但是中國「國家互聯網信息辦公室」3日即通知將Damus移除，「因為包含非法內容」，不符合應用程式商店審查指南。蘋果公司也隨即照辦。

    Damus使用由「推特」前共同創始人杜錫（Jack Dorsey）支持的去中心化社群媒體協議Nostr平台，用戶可匿名註冊、上線，因不像傳統社群媒體是由科技公司控制的中心伺服器控制，沒有任何一個中心平台可以決定和審查誰能發布、和發布什麼內容。

    但是Damus的這種去中心化性質，無疑地導致在中國的「短命」。中國網友指出，Damus最大特點是聊天內容可規避網路監控，網信辦「光速下架」Damus，側面證明這款APP的「三無特性」是真的：無人知道你是誰，無人能發現你在哪裡，無人能刪你發的文。

    Damus官方3日也透過在推特的帳號，轉貼應用程式商店的下架通知，寫道「來得好快」。

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