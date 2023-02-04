中國間諜氣球闖領空 美國打算等進入大西洋再擊落

美國國防部官員透露，美國打算等中國間諜氣球進入大西洋後再擊落。（法新社檔案照）

2023/02/04 19:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國高空偵察氣球（間諜氣球）闖入美國領空，拜登政府基於地面安全等因素，目前任其持續飛行。美國國防部官員透露，拜登總統應該會等氣球飛到大西洋水面，再下令將氣球擊落。

《紐約時報》指出，五角大廈官員透露，截至3日中午，中國間諜氣球已從蒙大拿州飛抵堪薩斯州，時而盤旋、時而以時速112公里快速移動。拜登總統仍不排除將氣球擊落，但應該會等氣球離開陸面、飛行到大西洋水面上才會採取行動。

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另一美方官員指出，美國情報機構早在幾天前氣球「可控地」從中國飛出、朝阿留申群島前進時，就開始追蹤動態。當氣球通過加拿大、進入美國領空後開始感到不對勁。

《美國國家廣播公司新聞網》（NBC news）也引述一名國防高層官員指出，氣球1日飛越蒙大拿州時，五角大廈曾有「處理」機會，當時北美航太防衛司令部（NORAD）派出F-22匿蹤戰機、預警機等軍機，但後來作罷。

美國智庫「傳統基金會」高級法律研究員兼國家安全法律計畫負責人史汀生（Cully Stimson）指出，從交戰規則角度來看，依照國內與國際法，美方絕對有合法權限擊落氣球。「戰略暨國際研究中心」（CSIS）戰略科技計畫主任路易斯（James Andrew Lewis）同意道，物品要到地球軌道才不算領空，「10萬英呎以下就沒什麼好說的。

據了解，間諜氣球通常在6萬5000到10萬英呎高空飛行，中國間諜氣球的飛行高度則僅4萬6000英呎。

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