「Fans17」藏虛擬應召站！1人撈835萬 檢下波偵辦方向曝

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站。（讀者提供）

2025/04/03 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄橋頭地檢署清查「Fans17」色情網站2年犯罪所得7千多萬元，揪出5人違法張貼兒少性影像等，尤以涂男、洪男不法獲利破百萬元，檢方查出2人竟於網站開設虛擬應召站媒介性交易，光涂男僅以會員人數計算，已經海撈835萬元最多，實際媒介性交易獲利更高。

全案目前已有4名被害女子提出告訴，檢方下一波將全面清查70多萬人次會員，針對無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者等，將依法追究刑事責任，全案持續擴大偵辦。

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橋頭地檢署偵辦蔡信宏、蔡孟翰兄弟等5人經營「Fans17」色情網站，經查網站平台採會員制，每名會員付費250至450元不等，總會員人數達70萬1926人次，2年犯罪所得7325萬9414元，其中蔡姓現役軍人等5人違法張貼兒少性影像等，不法獲利達1031萬0018元，尤以涂男不法獲利835萬5137元最多。

檢方查出涂男、洪男除了張貼兒少性影像外，更於網站開設虛擬應召站，供會員點選女子，再媒介從事性交易，僅以會員人數計算，涂男訂閱會員人數16823人，不法獲利835萬5137元最多，洪男訂閱會員人數3647人，不法獲利120萬1572元居次，尚未計算媒介性交易收費，2人實際不法獲利會更高。

此外，蔡姓現役軍人訂閱會員人數1283人，上傳1.8萬部影片，其中特定被害人學校、姓名共208人次，不法獲利62萬多元，已有3名被害女子提出告訴。

劉姓男子訂閱會員人數8人，上傳16部影片、32張照片，連帶未成年女友到飯店開房間，竟趁機偷拍女友性影片，PO網賺取不法獲利4601元，出賣女友劣行曝光後，不但被女友提告，觸法行為也被檢方起訴。

檢方今將10人依販賣猥褻影像、兒少性剝削條例中意圖營利販賣兒少性影像、意圖營利販賣未經同意而攝錄性影像、意圖營利未經同意販賣他人性影像、圖利媒介性交等5罪起訴，請求從重量處有期徒刑4至5年，並請法院宣告沒收10人犯罪所得7325萬9414元。

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站。（讀者提供）

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，搜出3千多萬元現金。（讀者提供）

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，搜出3千多萬元現金。（讀者提供）

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，搜出3千多萬元現金。（讀者提供）

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