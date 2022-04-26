遭疑利用Tesla影響Twitter？ 中國外交部：我注意到你很會猜測

特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）成功收購社群平台推特，引發外界質疑中國是否將利用與特斯拉的關係影響該平台言論，對此，中國外交部今（26）日回應媒體提問時稱，這項猜測沒有任何事實依據。（路透）

2022/04/26 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）25日成功收購社群平台推特，引發外界質疑中國是否將利用與特斯拉的關係影響該平台言論，對此，中國外交部今（26）日回應媒體提問時稱，這項猜測沒有任何事實依據。

據《路透》報導，全球首富、特斯拉總裁馬斯克25日成功以台幣1.29兆元收購推特，引發外界質疑中國將利用與特斯拉的緊密關係影響該平台言論，包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也對此表示好奇。

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對此，中國外交部發言人汪文斌今（26）日接受媒體提問時，並無正面回應此問題，僅向記者表示「我注意到你很會猜測，但沒有任何事實依據」。

馬斯克目前也尚未針對外界質疑做出回應，但他稍早曾在推特表示：「我希望對我批評最嚴厲的人也能留在推特，這就是言論自由的意義。」

馬斯克並貼出接受媒體訪問的回應指出，「言論自由是民主的基石，推特是人類未來重大議題的辯論廣場」，並稱自己會讓推特進步到前所未見的盛況，包括推出新功能、將運算法開源以增加用戶信任、打敗垃圾訊息機器人並為所有人類進行驗證。

據悉，去年特斯拉約有半數車輛在中國「上海超級工廠」生產。

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