中國氣球情蒐 專家：間諜手段愈加大膽挑釁但笨拙

中國疑似間諜氣球1日出現在美國蒙大拿州上空。（路透）

2023/02/04 20:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國間諜氣球侵入美國領空，各方揣測此舉動機。智庫學者和安全專家指出，此事顯然代表中國採取比依賴衛星和竊取產業、國防機密更大膽挑釁，儘管令人費解的間諜手段。

《路透》4日報導，美國和中國使用偵察衛星從空中注意彼此的動態，已經有數十年之久，但是中國近期幾次氣球事件，白宮官員表示這次並非頭一遭，令華府一些專家不解。

請繼續往下閱讀...

前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）說，「在某方面來說，這種做法比較業餘。他們衛星上的相機解析度不夠高，得送個氣球過來嗎？」

華府智庫「美國和平研究所（USIP）」中國計畫高級顧問成斌說，本週發現的這枚氣球，顯然是刻意挑釁，「這是在測試另一方會如何反應，不是軍事方式，而是政治上，你會怎麼做？會不會保持沉默？」他說，如果此事並非第一次，而是已經發生過幾次，那麼就挑起一個有意思的問題：「之前幾次的事件怎樣處理？我們把氣球擊落了嗎？」

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍議員朗德斯（Mike Rounds）在《福斯新聞》中認為，可以取得這枚氣球，來了解「是否真的設計來收集資料，或者是測試我們的反應能力」。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）2020年指出，「中國的反情報和經濟竊密威脅」，是對美國資訊和智慧財產的最大長期威脅；FBI立案調查中國反情報行動的頻繁程度，說明了中國對美商業竊密的嚴重性。專家指出，近幾十年來，中國更常見的間諜手段是利用與中國有關連的學生或個人到大學就讀、在科技公司工作，或者入侵這些機構內部網路系統取得敏感資訊。

處理過多種國安案件的華府律師札伊德（Mark Zaid）說，「中國的問題比較多出現在學術、科學界」，「無疑的，情勢正在變化，而中國無論為了什麼理由，也正變得愈加大膽挑釁。」

《美國之音》4日引述華府智庫「哈德遜研究所」亞太安全研究主任克羅寧（Patrick M.Cronin）的看法，中國派出偵察氣球收集洲際飛彈基地和其他戰略基地情資的作法，是「奇怪笨拙的行為」，他呼籲美國政府分析背後原因，準備好做出適當、精準的回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法