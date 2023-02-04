中國間諜氣球掀波！布林肯批中方不負責任、白宮斥無法接受

美國務卿布林肯譴責中國氣球事件是不負責任的行為。（路透）

2023/02/04 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球闖入美國領空引發國際議論。原計畫訪問中國的美國務卿布林肯（Antony Blinken），也因此事推遲行程，並批評中方的行為不負責任。

《路透》報導，布林肯在訪問南韓的新聞記者會上表示，他已與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅反映，在他即將訪問中國前夕爆出此爭議是不負責任的行徑，他會等到時機適當時才前往。

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布林肯說，重點是解決當前的爭議，因此不會馬上敲定訪問中國的新時間表，「首要步驟就是...讓這個偵蒐器材離開我們的領空。」不過美方也會持續維持與中國的溝通渠道。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，總統拜登是在當地時間週二經由簡報得知中國氣球消息。府方的共識是目前不是一個訪問中華人民共和國的適當時間點。對於中方聲稱氣球為民用性質，且是受「不可抗力」因素才誤入美國的說法，尚皮耶說，「氣球出現在美方領空顯然違反了我國主權和國際法，會發生這起事件令人無法接受。」

美五角大廈官員昨對外公布，一顆間諜氣球數日前進入美國領空，飛越包括美國核彈發射井所在的蒙大拿州，導致機場一度關閉與美軍戰鬥機升空觀察。中方後來坦承該氣球來自中國，並稱此事純屬不可抗力的意外。

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