計畫訪台遭中警告 麥卡錫霸氣回︰無論何時何地都無權置喙

美國聯邦眾議院議長麥卡錫對於中國警告，他霸氣回應，「無論何時何地」中國都無權置喙。（彭博）

2023/02/02 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）近日傳出有意訪台，卻遭中國警告「不可重蹈眾院議長裴洛西訪台覆轍」，麥卡錫霸氣回應，無論何時何地，中國都不能告訴他應該可去哪裡。

綜合外媒報導，麥卡錫拋出計畫於春天訪台意願後，中國急跳腳雖然未指名道姓卻回應，「不可重蹈裴洛西訪台覆轍」，還要求美國人不可違反國際關係基本原則。

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麥卡錫面對媒體提問霸氣回應，「我不覺得中國任何時候可以告訴我應該去哪」。

麥卡錫與台關係友好，他過去多次力挺美台關係，更支持軍售案，2016年蔡英文總統當選時，他也特別祝賀。

"I don't think China can tell me where I can go at any time, at any place." - @SpeakerMcCarthy on Communist China telling him not to visit Taiwan. pic.twitter.com/hTsCB2mswP — House Republicans （@HouseGOP） February 1, 2023

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