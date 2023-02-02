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    計畫訪台遭中警告 麥卡錫霸氣回︰無論何時何地都無權置喙

    美國聯邦眾議院議長麥卡錫對於中國警告，他霸氣回應，「無論何時何地」中國都無權置喙。（彭博）

    美國聯邦眾議院議長麥卡錫對於中國警告，他霸氣回應，「無論何時何地」中國都無權置喙。（彭博）

    2023/02/02 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）近日傳出有意訪台，卻遭中國警告「不可重蹈眾院議長裴洛西訪台覆轍」，麥卡錫霸氣回應，無論何時何地，中國都不能告訴他應該可去哪裡。

    綜合外媒報導，麥卡錫拋出計畫於春天訪台意願後，中國急跳腳雖然未指名道姓卻回應，「不可重蹈裴洛西訪台覆轍」，還要求美國人不可違反國際關係基本原則。

    麥卡錫面對媒體提問霸氣回應，「我不覺得中國任何時候可以告訴我應該去哪」。

    麥卡錫與台關係友好，他過去多次力挺美台關係，更支持軍售案，2016年蔡英文總統當選時，他也特別祝賀。

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