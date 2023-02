計畫訪台遭中警告 麥卡錫霸氣回︰無論何時何地都無權置喙

2023/02/02 11:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議院議長麥卡錫(Kevin McMarthy)近日傳出有意訪台,卻遭中國警告「不可重蹈眾院議長裴洛西訪台覆轍」,麥卡錫霸氣回應,無論何時何地,中國都不能告訴他應該可去哪裡。

綜合外媒報導,麥卡錫拋出計畫於春天訪台意願後,中國急跳腳雖然未指名道姓卻回應,「不可重蹈裴洛西訪台覆轍」,還要求美國人不可違反國際關係基本原則。

麥卡錫面對媒體提問霸氣回應,「我不覺得中國任何時候可以告訴我應該去哪」。

麥卡錫與台關係友好,他過去多次力挺美台關係,更支持軍售案,2016年蔡英文總統當選時,他也特別祝賀。

"I don't think China can tell me where I can go at any time, at any place." - @SpeakerMcCarthy on Communist China telling him not to visit Taiwan. pic.twitter.com/hTsCB2mswP