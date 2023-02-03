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    不在牆內「偷著樂」？美驚見中國偷渡客 花10萬才越界就被逮

    美國《福斯新聞》報導，美墨邊境城市德州（Texas）的警方逮捕了三名非法入境的中國公民。她們在支付走私者3.5萬美元（約新台幣10萬元）後才被帶入美國。（圖擷取自Bill Melugin推特）

    美國《福斯新聞》報導，美墨邊境城市德州（Texas）的警方逮捕了三名非法入境的中國公民。她們在支付走私者3.5萬美元（約新台幣10萬元）後才被帶入美國。（圖擷取自Bill Melugin推特）

    2023/02/03 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《福斯新聞》2日報導，美墨邊境城市德州（Texas）的警方逮捕了3名非法入境的中國公民。她們在支付走私者3.5萬美元（約新台幣10萬元）後才被帶入美國，事件引起不少關注。

    報導指出，德州公共安全部的警官發現3名中國公民和1名哥倫比亞女子從格蘭德河（Rio Grande）沿岸非法入境德州米申市（Mission）。警方指出，她們是乘坐木筏從墨西哥進入，這些走私者後來則被警方拘留。

    《福斯新聞》記者梅盧金（Bill Melugin）2日在推特上PO出當時畫面，可見在美國邊境巡邏人員審訊時，其中一位女子則因寒冷天氣而不斷發抖。這幾位中國公民和警方表示，她們每人需向走私者支付3.5萬美元佣金，才能被帶進美國，而且走私者通常向中國人收取更多的佣金。

    德州公共安全部上尉奧利瓦雷斯（Chris Olivarez）表示，中國公民非法入境美國的情況很少見。雖然德州非法移民多來自中美洲和南美洲，但去年至少有來自170個國家的公民非法入境美國邊境。

    英國廣播公司《BBC》去年就曾報導，受中國清零政策與領導人習近平的威權統治影響，許多中國民眾想方設法到其他國家尋找更美好的未來，例如冒著生命危險，穿越中美洲的熱帶雨林抵達美墨邊境，以申請政治庇護。

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