不在牆內「偷著樂」？美驚見中國偷渡客 花10萬才越界就被逮

2023/02/03 21:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國《福斯新聞》2日報導,美墨邊境城市德州(Texas)的警方逮捕了3名非法入境的中國公民。她們在支付走私者3.5萬美元(約新台幣10萬元)後才被帶入美國,事件引起不少關注。

報導指出,德州公共安全部的警官發現3名中國公民和1名哥倫比亞女子從格蘭德河(Rio Grande)沿岸非法入境德州米申市(Mission)。警方指出,她們是乘坐木筏從墨西哥進入,這些走私者後來則被警方拘留。

《福斯新聞》記者梅盧金(Bill Melugin)2日在推特上PO出當時畫面,可見在美國邊境巡邏人員審訊時,其中一位女子則因寒冷天氣而不斷發抖。這幾位中國公民和警方表示,她們每人需向走私者支付3.5萬美元佣金,才能被帶進美國,而且走私者通常向中國人收取更多的佣金。

德州公共安全部上尉奧利瓦雷斯(Chris Olivarez)表示,中國公民非法入境美國的情況很少見。雖然德州非法移民多來自中美洲和南美洲,但去年至少有來自170個國家的公民非法入境美國邊境。

英國廣播公司《BBC》去年就曾報導,受中國清零政策與領導人習近平的威權統治影響,許多中國民眾想方設法到其他國家尋找更美好的未來,例如冒著生命危險,穿越中美洲的熱帶雨林抵達美墨邊境,以申請政治庇護。

NEW: We witnessed three Chinese nationals cross illegally into Mission, TX in the RGV while we were with @TxDPS troopers. The Chinese migrants said they paid $35,000 each to smugglers to cross into the U.S. on rafts. Smugglers typically charge Chinese a much higher rate. @FoxNews pic.twitter.com/DIiNfYIUYd