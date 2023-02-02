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    捍衛台海、南海安全 菲律賓正式允許美軍使用4基地

    中國在南海爭議區域日益強硬，加上台海緊張局勢升溫，菲律賓已正式允許美國擴大使用4軍事基地。左為菲國總統小馬可仕，右為美國防部長奧斯汀。（歐新社）

    中國在南海爭議區域日益強硬，加上台海緊張局勢升溫，菲律賓已正式允許美國擴大使用4軍事基地。左為菲國總統小馬可仕，右為美國防部長奧斯汀。（歐新社）

    2023/02/02 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕由於中國在南海爭議區域日益強硬，加上台海緊張局勢不斷升溫，菲律賓已正式允許美國擴增4個軍事基地的使用權。

    根據《路透》報導，美、菲兩國國防部在今（2）日聯合聲明中稱，根據2014年雙方簽署的《強化防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），美軍已獲准使用新的4個菲國軍事基地。

    聲明表示：「美菲同盟經歷了時間考驗，依然牢不可破。我們期待這些新據點成為擴大合作的基礎」。美國已宣布撥款超過8200萬美元（約新台幣24.6億元），投資升級EDCA中5處軍事基地的設施。

    聲明中沒有提及新增基地的位置，但前菲律賓軍方高層透露，相當肯定美軍會要求進入菲律賓最靠近台灣的呂宋島、和面向南海的巴拉望島（Palawan Island）兩處基地。

    EDCA允許美軍進入菲律賓軍事基地，進行聯合演訓、設備使用，包括機場跑道、燃料儲存，以及建設軍事營舍等設施，但不得永久駐留。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正在馬尼拉進行會談，擴大美軍在菲律賓的合作，外媒稱其是「阻止中國對台灣採取任何行動的重要準備工作」。

    菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）告訴來訪的奧斯汀，稱其認為菲律賓及亞太地區的未來，永遠需要美國的參與，奧斯汀則回應美國「隨時準備盡我們所能提供任何幫助」。中國駐馬尼拉大使館至今尚未對此事發表任何評論。

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