間諜氣球擾美 布林肯延後訪中

中國間諜氣球擾美

2023/02/04 05:30

蒙大拿州機場一度暫停飛機起降

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國國務卿布林肯即將訪中前夕，一枚據信來自中國的高空偵察氣球本週稍早起現蹤美國本土上空，飛越包括美國核彈發射井所在的蒙大拿州，導致機場一度關閉與美軍戰鬥機升空觀察。儘管中方稍後坦承該氣球來自中國並稱此事純屬不可抗力的意外，但美國媒體稱，布林肯為此將延後訪中。

中國放軟 改口風力帶偏誤入美國

訪中前夕，一枚據信來自中國的高空偵察氣球本週稍早起現蹤美國本土上空，飛越包括美國核彈發射井所在的蒙大拿州，導致機場一度關閉與美軍戰鬥機升空觀察。美國廣播公司新聞（ABC News）三日引述不具名官員的話說，布林肯因氣球事件將推遲訪中；該官員還指出，布林肯不願小題大作到直接取消訪中，但也不想讓氣球事件主導他與中國官員的會談。

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中國外交部三日晚間在官網證實該氣球（中稱「飛艇」）來自中國，但並非用於軍事偵察，而是民用的氣象科研氣球，因西風帶而嚴重偏離航線誤入美國，中方對此「表示遺憾…將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

華爾街日報二日報導，美國國務院曾因此而召見中國駐美使館臨時代辦徐學淵，「傳達相當清晰直白的訊息」；稍早盛傳有意訪台的美國國會眾議院議長麥卡錫也為此譴責中國漠視美國主權，並要求行政部門就此事向國會領導高層做簡報。

美軍一度出動戰鬥機觀察

美國官員指出，這枚高空氣球先飛越阿拉斯加州阿留申群島與加拿大，然後來到美國本土上空，並被人目擊到現蹤蒙大拿州，該州的比靈斯機場一日一度因此暫停飛機起降。此外，蒙大拿州的馬姆斯卓空軍基地是美國核彈發射井場地之一，儲備有一五○枚義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。加拿大國防部證實發現一枚高空偵察氣球，正在監視「可能的第二起（高空氣球入侵）事件」。

飛行高度高於民航機 暫無威脅

美方在該氣球進入領空後便對其進行「監管」，出動兩架F-22戰機接近觀察，並於一日向拜登總統進行簡報，但軍方不建議擊落氣球，以免殘骸落地恐會傷害平民安全。該氣球目前仍飄浮於美國上空，美國官員未具體說明其現下位置或行進方向，但另有官員透露該氣球正飄向東南方，以及可能會在美國上空「再待幾天」。美加共組的「北美航太防衛司令部」指出，該氣球的飛行高度遠高於民航機，目前不會對地面人員構成軍事或人身威脅。

根據華爾街日報，美國資深國防官員表示，該氣球目的顯然在於偵察情資…華府已採取步驟掩蓋敏感設施，並推測該氣球的偵察系統所能蒐集到的情資，應不會比中國的近地軌道人造衛星還要多。

來自中國的高空偵察氣球一日飄浮於美國蒙大拿州最大城比靈斯市上空。由於位於該州的馬姆斯卓空軍基地設有核彈發射井，中國氣球現蹤此地引發國安疑慮，美國一度出動戰鬥機升空觀察。（美聯社）

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