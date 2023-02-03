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    軍情動態》中國間諜氣球飄到美國 美空軍急派F-22戰機監視

    美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空，目前因安全因素考量尚未擊落該氣球。對此美軍則派出F-22戰機、E-3空中預警機與KC-135空中加油機進行監視。（美聯社）

    美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空，目前因安全因素考量尚未擊落該氣球。對此美軍則派出F-22戰機、E-3空中預警機與KC-135空中加油機進行監視。（美聯社）

    2023/02/03 18:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空，目前因安全因素考量尚未擊落該氣球。對此美軍則派出F-22戰機、E-3哨兵式（Sentry）空中預警機與KC-135空中加油機進行監視。

    綜合美國媒體報導，一位高級國防官員表示，這顆氣球的高度不會影響民用航班的航線或對其構成威脅，但蒙大拿州的比林斯洛根國際機場（Billings Logan International Airport）受此影響關閉了大約兩個小時。

    而北美防空司令部（NORAD）目前也派出F-22戰機與E-3 哨兵式（Sentry）空中預警機部署至比林斯洛根國際機場，並對氣球進行監控任務。航班追蹤網站「Flightradar24」也顯示至少3架KC-135空中加油機曾被派至當地進行監視。

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）則報導，該氣球可能位於5萬英尺（15.24）公里以上的高度飛行，超出駐紮在蒙大拿州附近的F-15或F-16戰機的最高升限與攻擊範圍，因此才選擇出動飛行高度更高的F-22戰機。

    不過美國國防部秘書萊德（Ryder）與其他高級官員曾表示，近年來美國領空曾多次出現疑似中國的高空偵察氣球，甚至在總統拜登上任前也出現過，不過官員並未具體說明氣球出現頻率，僅表示本次出現的氣球較過去停留時間更長。

    北美防空司令部（NORAD）目前已派出F-22戰機與E-3 哨兵式（Sentry）空中預警機部署至蒙大拿州比林斯洛根國際機場，並對氣球進行監控任務。圖為F-22戰機。（歐新社）

    北美防空司令部（NORAD）目前已派出F-22戰機與E-3 哨兵式（Sentry）空中預警機部署至蒙大拿州比林斯洛根國際機場，並對氣球進行監控任務。圖為F-22戰機。（歐新社）

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