軍情動態》中國間諜氣球飄到美國 美空軍急派F-22戰機監視

〔即時新聞/綜合報導〕美國官員於當地時間2日表示,一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空,目前因安全因素考量尚未擊落該氣球。對此美軍則派出F-22戰機、E-3哨兵式(Sentry)空中預警機與KC-135空中加油機進行監視。

綜合美國媒體報導,一位高級國防官員表示,這顆氣球的高度不會影響民用航班的航線或對其構成威脅,但蒙大拿州的比林斯洛根國際機場(Billings Logan International Airport)受此影響關閉了大約兩個小時。

而北美防空司令部(NORAD)目前也派出F-22戰機與E-3 哨兵式(Sentry)空中預警機部署至比林斯洛根國際機場,並對氣球進行監控任務。航班追蹤網站「Flightradar24」也顯示至少3架KC-135空中加油機曾被派至當地進行監視。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」(The War Zone)則報導,該氣球可能位於5萬英尺(15.24)公里以上的高度飛行,超出駐紮在蒙大拿州附近的F-15或F-16戰機的最高升限與攻擊範圍,因此才選擇出動飛行高度更高的F-22戰機。

不過美國國防部秘書萊德(Ryder)與其他高級官員曾表示,近年來美國領空曾多次出現疑似中國的高空偵察氣球,甚至在總統拜登上任前也出現過,不過官員並未具體說明氣球出現頻率,僅表示本次出現的氣球較過去停留時間更長。

(ABATE21) KC-10 along with callsign (RAPTOR) x2 F-22 above Salt Lake City heading to observe Chinese spy balloon in Montana. Date February 1st 2023. Sorry for terrible quality of footage only had my phone on me pic.twitter.com/DuxwB5YZgg