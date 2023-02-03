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    中國要在南極建衛星地面站 引間諜活動疑慮

    中國計畫在南極建立衛星地面站，支持其海洋監測衛星網絡，不過，卻引起外界對其間諜活動的疑慮。示意圖。（歐新社、彭博；本報合成）

    中國計畫在南極建立衛星地面站，支持其海洋監測衛星網絡，不過，卻引起外界對其間諜活動的疑慮。示意圖。（歐新社、彭博；本報合成）

    2023/02/03 17:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國計畫在南極建立衛星地面站，支持其海洋監測衛星網絡。中方解釋，這項計畫是「建立中國成為海洋強國的更廣泛倡議」的一部分，不過，中國在全球各地設立衛星地面站，已經引起外界對其間諜活動的疑慮。

    《路透》和《美國之音》報導，根據中國國營媒體《中國航天報》2日報導，中國航天科工集團以人民幣4395萬元（約新台幣1億9377萬元）得標，將在中國位於南極的兩處常設科學考察站中的「南極中山站」興建「海洋觀測衛星地面系統」海外衛星地面站。中國航天報公佈地面站的示意圖，但是未說明技術細節。南極中山站位於印度洋以南、東南極的普里茲灣（Prydz Bay）。

    中國媒體指出，這項計畫是旨在建立中國海洋經濟、將中國變成「海洋強國的更廣泛倡議」之一環。

    《路透》指出，中國在全球設置衛星地面站支持其數量越來越多的衛星，以及其外太空野心，已經引起數個國家擔心，這些地面站將被用於間諜活動。但是中國否認這些說法。

    過去提供衛星地面站，協助中國太空船飛行和傳輸資料的瑞典國營太空公司，2020年就以地緣政治「變化」為由，拒絕與中國續約或者接受新的中國業務。

    中國在阿根廷帕塔哥尼亞地區建立的一座地面站，儘管中方保證是為了和平的太空觀測和太空船任務，但也仍令外界擔心其目的。去年10月中國發射用於中國「天宮」太空站3個實驗艙中的最後1座，完成「天宮」的組成，成為全球繼美國之後，第2個國家在低地軌道有人員常駐太空站

    中國計畫在南極建立衛星地面站，支持其海洋監測衛星網絡，不過，卻引起外界對其間諜活動的疑慮。圖為2018年一批探險家在南極探勘。（歐新社檔案照）

    中國計畫在南極建立衛星地面站，支持其海洋監測衛星網絡，不過，卻引起外界對其間諜活動的疑慮。圖為2018年一批探險家在南極探勘。（歐新社檔案照）

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