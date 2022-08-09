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    7月南極海冰面積再縮 創有紀錄44年以來最低

    上個月南極海冰的覆蓋面積，創下有紀錄44年以來7月份最低面積。（路透）

    上個月南極海冰的覆蓋面積，創下有紀錄44年以來7月份最低面積。（路透）

    2022/08/09 23:43

    〔中央社〕歐盟衛星監測組織表示，上個月南極海冰的覆蓋面積創下有紀錄44年以來7月份最低面積。

    歐盟「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，簡稱C3S）發現，今年7月南極海冰範圍約1530萬平方公里，較1991-2020年的7月份平均面積低了約110萬平方公里，也就是7%。

    這是44年前開始有衛星紀錄以來，7月份最低冰層覆蓋面積，今年6月份南極海冰面積也創下新低紀錄。

    C3S稱，自今年2月以來，每個月南極海冰面積持續低於月平均範圍。C3S在月報中說，上個月「南冰洋」（Southern Ocean，即南極洲周圍海域）出現「廣大區域海冰濃度低於平均水平」。

    與此同時，北極海冰覆蓋面積也比平均水平低4%，成為有紀錄以來第12低的7月份海冰範圍。

    C3S說，在北歐和英國部分地區高溫破紀錄的一個月內，歐洲大陸大部分地區7月份要比平均情況更乾燥，一些地方出現破紀錄的低降雨紀錄。

    C3S稱，7月份北美、南美、中亞和澳洲大部分地區也異常乾燥。氣候變遷導致極端高溫和乾旱更可能發生。

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