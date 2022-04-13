美國依賴太空成「阿基里斯腱」 中俄研發可打擊衛星武器

中俄持續研發、部署可攻擊美國衛星的武器。（美聯社、歐新社；本報合成）

2022/04/13 21:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《彭博》報導，美國國防部情報局12日發布一份報告指稱，中國和俄羅斯在發展各自的情報、監視和偵察太空飛行器艦隊的同時，仍在積極研發和部署能夠攻擊美國衛星的武器。

報告指稱，中國在短短幾年內快速增加衛星數量，加了監視全球的能力，還擁有多種不同功率水準的陸基雷射武器，可以干擾、削弱或損壞衛星，目前中國也有一定能力使用雷射系統破壞衛星感測器增，更被預估將在2020年代中後期研發出更高功率的衛星武器，將威脅擴大到非光學衛星的結構。

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報告指出，目前中國的情報、監視和偵察衛星數量不斷增加。截至2022年1月份，中國擁有超過250顆衛星，數量僅次於美國。自2018年以來，中國在軌系統幾乎翻了一倍。

報告稱，中國人民解放軍擁有並運營著全球大約一半的偵察衛星，其中大多可以監視、跟蹤和瞄準全球範圍內的美軍和盟軍，尤其是在整個印太地區。這些衛星還使解放軍能夠監控潛在的地區衝突熱爆點，包括朝鮮半島、台灣、印度洋和南海。

報告中也指出，俄羅斯認為美國對太空的依賴是「美國的阿基里斯腱」，因此正在積極研發反太空系統的武器，目前斯已「擁有一些能夠使衛星感測器失靈的地面雷射武器。」

此外，美國防情報局還說，太空發射的數量不斷在增加，近地軌道變得越來越擁擠。使近地軌道上發生與大型廢棄物體碰撞的可能性也大幅增加。

中俄持續研發、部署可攻擊美國衛星的武器。圖為衛星示意圖，非武器。（擷取自洛克希德馬丁公司）

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