用貿易投資修補緊繃關係！西班牙總理訪摩洛哥釋善意

西班牙總理桑傑士（見圖）訪問摩洛哥，洽談兩國貿易投資合作。（法新社）

2023/02/03 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）週三（1日）訪問摩洛哥，準備通過新的商業和能源交易，以和緩2國緊張的外交關係。

綜合媒體報導，西班牙總理桑傑士週四（2日）在摩洛哥宣布，打算挹注8億歐元（約新台幣260億元），用於西班牙在摩洛哥的投資以及其他20項協議，包含開發可再生能源，以及興建海水淡化廠。

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桑傑士說，西班牙公司打算拓展非洲市場，摩洛哥扮演非常重要的角色。摩洛哥總理阿漢努什（Aziz Akhannouch）也說，透過這次訪問，希望可促進目前連接2國的管道開通，輸送天然氣。

另外，根據西班牙政府統計，摩洛哥是西班牙在非洲的主要投資國家，年貿易額近 170億歐元（約新台幣5512.6億元）。綜觀西班牙在非歐盟的貿易國家中，只有中國和美國排在摩洛哥之前。

報導指出，西班牙和摩洛哥外交緊繃的原因，起源於前西班牙殖民地「西撒哈拉地區」自1975年脫離西班牙後，隨即遭摩洛哥吞併。尋求獨立的波利薩里奧陣線（Polisario Front）與摩洛哥軍隊長年來爆發許多零星衝突，有近1萬人喪生。

而2021年，西班牙曾允許波利薩里奧陣線領袖加利（Brahim Ghali）到西班牙醫院治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），惹來摩洛哥不滿。為了讓2國關係好轉，桑傑士釋出善意，例如去年放棄數十年來一貫中立政策，支持摩洛哥對西撒哈拉的「有限自治計劃」。

西班牙總理桑傑士（左）與摩洛哥總理阿漢努什（右）會面。（法新社）

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