IOC為雙俄選手開巴黎奧運大門 烏克蘭怒嗆「促進暴力謀殺」

烏克蘭對國際奧會有意對俄羅斯與白俄羅斯的運動員參加2024巴黎奧運放行大為不滿。圖為巴黎鐵塔前的奧運五環標誌。（路透）

2023/01/28 19:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對國際奧林匹克委員會（IOC）日前表示願提供俄羅斯與白俄羅斯運動員有資格參加2024年巴黎奧運之機，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）28日指控國際奧會推廣暴力，跟俄羅斯站在同一邊。

波多利雅科發推文將俄國運動員形容為真正的「死亡大使」，稱國際奧會堅持讓俄國運動員參賽，形同「向全世界促進推廣暴力、大規模謀殺與破壞」。波多利雅科說，體育離不開政治，而是能促進推廣政治，「因此，國際奧會（允許俄國運動員參賽是在）促進推廣俄羅斯的反人類政策」。

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烏克蘭總統澤倫斯基27日揚言，烏國會發起阻止俄國運動員獲准參加2024年巴黎奧運的國際運動；同日，羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，將莫斯科擠出國際體壇的任何企圖「注定必敗」。

俄羅斯與白俄羅斯的運動員在去年2月底俄國入侵烏克蘭後受到牽連，在諸多體育項目中若非被禁止參賽，就是得改以中立旗幟參賽。亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）25日表示，願提供雙俄運動員在亞洲參賽之機，為兩國選手取得參加巴黎奧運的資格鋪路。

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