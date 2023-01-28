中俄友好！中國杭州「亞運」 俄國、白俄選手竟能參賽

第19屆亞洲運動會將在今年9月份開賽，而亞洲奧林匹克理事會卻邀請了俄羅斯與白俄羅斯參與本次亞運。圖為本屆亞運會的標誌。（法新社）

2023/01/28 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而延期的2022年第19屆亞洲運動會，將在今年9月23日於中國杭州市進行開幕式典禮，但本屆的亞運賽事卻有些特別，因為亞洲奧林匹克理事會本週四（26日）宣布，俄羅斯與白俄羅斯運動員將能夠參與這次的亞運，儘管兩國並不是亞洲國家。

綜合《南華早報》、《法新社》報導，在俄羅斯入侵烏克蘭的背景之下，俄羅斯與白俄選手被禁止參加大部分體育賽事，或僅能以中立身分參賽，但亞奧理事會週四表示，已邀請俄羅斯與白俄參與今年的亞運，以作為兩國選手出賽2024巴黎奧運的第一步。

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亞奧理事會在聲明中指出：「全體運動員，不管他們是哪一國籍或持有哪一地區的護照，應該都能夠參與體育競賽。」

中國奧委會事後也表達立場，支持俄羅斯與白俄選手出現在亞運賽場上，中國奧委會發言人更稱「全世界運動員都應享有平等的參賽權利」；而香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長貝鈞奇也持贊同意見，但當貝鈞奇被問到，容許俄羅斯與白俄選手參賽，對其他亞洲選手是否不公平時，他卻回答「體育就是競爭」。

烏克蘭體育部長古澤特（Vadim Guttsait）本日表示，如果俄羅斯與白俄運動員獲准2024巴黎奧運，烏克蘭不排除抵制來表達抗議。

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