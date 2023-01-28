烏克蘭：俄軍準備大動員 2/24開戰周年發動新一波攻勢

烏克蘭東部頓內茨克附近的布格列達爾鎮（Vuhledar）26日在俄軍持續攻擊下，冒出震震濃煙、火光。（路透）

2023/01/28 18:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍隊近日加強攻擊烏克蘭東部頓內茨克，烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，前線情勢「極端吃緊」；烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）警告，俄軍準備在戰爭滿一周年的2月24日當天展開新一波攻勢。

在布格列達爾鎮（Vuhledar），烏軍與俄軍部隊為了爭奪這個位於頓內茨克西南方小鎮的控制權，陷入激戰，莫斯科扶植的頓內茨克領導人普希林（Denis Pushilin）宣稱，「布格列達爾很快就會成為我們非常重要的新戰果」，但烏軍指出，雙方還在爭奪控制權，「戰況激烈」。

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澤倫斯基在27日晚間的廣播演說表示，東部前線戰事「極端吃緊」，從布格列達爾到頓內茨克東北方的巴赫姆特都在激戰，「占領者不僅攻擊我軍陣地，還以大砲、空襲和飛彈刻意且有系統地摧毀周邊城鎮」，他說，「俄軍不缺致命手段，只能用武力來阻止。」

烏克蘭本週表示，俄軍已經加強對東部的攻擊，尤其是前述兩地。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫在美國《自由歐洲電台／自由電台（Radio Svoboda）》說，莫斯科正準備在2月24日、烏俄戰爭滿1周年當天，展開新一波攻勢。

丹尼洛夫說，「他們正在準備最大程度動員……，他們認為在（開戰）周年之前應可取得一些成果」，「他們正在為2月24日之前展開一波新攻勢做準備，這不是祕密，他們自己也這麼說。」

美國軍事智庫《戰爭研究所（ISW）》指出，俄軍或許會發動一連串破壞性攻擊，分散烏軍注意力，為發起一波決定性進攻行動創造條件。

烏克蘭盧甘斯克前線地區的烏軍部隊。（法新社檔案照）

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