中國公司提供俄軍烏克蘭衛星影像遭美制裁 參議員籲勿放棄制裁中國

美國針對一間中國科技公司祭出新制裁，因其提供俄軍烏克蘭衛星影像，協助瓦格納集團進行軍事侵略行動。圖為烏克蘭衛星影像。（美聯社）

2023/01/27 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前針對一間中國科技公司祭出制裁手段，因其提供俄軍烏克蘭衛星影像，以協助瓦格納集團在烏克蘭進行軍事入侵行動。參議院議員梅南德茲（Bob Menendez）更指出，如果中國正在提供俄軍關鍵援助，美方不應放棄任何制裁中國的可能性。

綜合外媒報導，美國26日正式對長沙天儀空間科技研究院有限公司（Spacety China）祭出制裁，限制該公司不得支付轉讓、出口所有在美資產和盈利給特定公司。美國亦針對該公司旗下位於盧森堡的子公司提出制裁。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中表示，此制裁將進一步阻撓克宮武裝戰爭機器的能力，而該戰爭機器正在對烏克蘭發動侵略軍事行動，並造成可恥的死亡與破壞。美國財政部則是在聲明中指出，長沙天儀科技公司搜集烏克蘭衛星影像的目的是「為了讓瓦格納集團在烏克蘭展開軍事行動」。

美國參議院外交委員會（United States Senate Committee on Foreign Relations）民主黨主席梅南德茲稱，有證據表明中國公司試圖藉由香港出口軍民兩用的半導體晶片。依他之見，如果中國向俄軍提供關鍵援助，美國不應放棄制裁中國的機會，而且這些軍事援助行為不該以私營公司名義偷偷進行。

這批制裁的對象也包含阿聯的克拉托（Kratol）航空公司，據悉，該航空公司為瓦格納集團提供飛機，用於飛往利比亞、馬利等中非國家。

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