白宮認定瓦格納為跨國犯罪集團 美國將擴大制裁

瓦格納集團遭美方認定為跨國犯罪組織。（路透）

2023/01/21 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯私人武裝集團「瓦格納」在烏俄戰爭中扮演要角。如果遭美國官方認定為「跨國犯罪組織」，將在下週對其施加更多制裁。

《BBC》報導，美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當地時間週五在記者會上宣布，瓦格納在烏克蘭及其他地區犯下了殘暴行徑和人權侵犯罪行，並指出目前約有5萬名瓦格納傭兵在烏克蘭境內，其中有約8成兵源是從監獄而來。

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除了烏克蘭外，瓦格納也在敘利亞、利比亞和中非共和國等衝突熱區活動。在被認定為跨國犯罪組織後，美國政府便可對瓦格納施加廣泛的制裁。

柯比另指出，瓦格納集團已經成為了俄羅斯正規軍的競爭對手，美方相信俄官員和瓦格納創辦人，也是俄總統普廷親信的普里格津（Yevgeny Prigozhin）關係越來越緊張。

此外，科比也提及，美國情報單位掌握到俄羅斯鐵路車輛進入北韓的影像。先前美方才指控瓦格納集團使用的是從北韓而來的火箭和飛彈，「我們預料瓦格納會持續接收北韓的武器系統。我們當然要譴責北韓的行為並呼籲該國立即停止輸送武器給瓦格納。我們也將對瓦格納採取進一步行動。」

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