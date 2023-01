美最新25億美元軍援烏克蘭 澤倫斯基英文發推特致謝

2023/01/20 17:46

25億美元大禮包來了!美宣布援烏數百輛裝甲車、大量火砲

〔編譯張沛元/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基20日感謝美國稍早宣布的最新一波軍援烏克蘭的方案。同日,援烏的西方諸國齊聚德國討論進一步軍援烏克蘭。

澤倫斯基在推特上以英文寫道,「感謝」美國總統拜登提供烏克蘭「價值25億美元的另一套強大的防禦支援方案」,該方案中的各種武器與軍需,對「我們與侵略者對抗大有助益」。

美國國防部19日宣布對烏克蘭的新軍援方案,內容包括59輛布萊德雷步兵戰車(Bradley Fighting Vehicle)、90輛史崔克裝甲運兵車(Stryker Armored Personnel Carrier)、追加的高機動性多管火箭系統(HIMARS,簡稱海馬士)彈藥、8套「復仇者」防空系統,以及數以萬計的砲彈,與約2000枚反裝甲火箭。

同日,援烏的西方盟國的國防首長20日在德國蘭斯坦空軍基地(Ramstein Air Base)會面,討論增加對烏克蘭的軍事援助,但德國仍對提供德製豹2主戰坦克有所遲疑。

