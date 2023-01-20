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    美最新25億美元軍援烏克蘭 澤倫斯基英文發推特致謝

    烏克蘭總統澤倫斯基20日發英文推文感謝美國稍早宣布大手筆軍援該國。圖為澤倫斯基去年12月訪美並與拜登會面。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基20日發英文推文感謝美國稍早宣布大手筆軍援該國。圖為澤倫斯基去年12月訪美並與拜登會面。（美聯社）

    2023/01/20 17:46

    相關新聞請見：

    25億美元大禮包來了！美宣布援烏數百輛裝甲車、大量火砲

    〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基20日感謝美國稍早宣布的最新一波軍援烏克蘭的方案。同日，援烏的西方諸國齊聚德國討論進一步軍援烏克蘭。

    澤倫斯基在推特上以英文寫道，「感謝」美國總統拜登提供烏克蘭「價值25億美元的另一套強大的防禦支援方案」，該方案中的各種武器與軍需，對「我們與侵略者對抗大有助益」。

    美國國防部19日宣布對烏克蘭的新軍援方案，內容包括59輛布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）、90輛史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）、追加的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）彈藥、8套「復仇者」防空系統，以及數以萬計的砲彈，與約2000枚反裝甲火箭。

    同日，援烏的西方盟國的國防首長20日在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）會面，討論增加對烏克蘭的軍事援助，但德國仍對提供德製豹2主戰坦克有所遲疑。

    澤倫斯基發推文感謝美國的最新一波軍援。（圖擷取自澤倫斯基推特）

    澤倫斯基發推文感謝美國的最新一波軍援。（圖擷取自澤倫斯基推特）

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