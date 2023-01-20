車臣「抖音戰神」再槓俄軍高層 這次為了鬍子

俄羅斯車臣自治共和國總統卡德羅夫（見圖）批評俄國士兵蓄鬍禁令。（路透）

2023/01/20 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）19日批評俄國士兵蓄鬍禁令，成為他與俄國「瓦格納」傭兵集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）公開槓上俄國國防部的最新例子。

《路透》報導，在俄國入侵烏克蘭的戰事中，車臣部隊和「瓦格納」傭兵團主要由其最高指揮單位自主運作。自去年秋季俄國正規軍遭受一連串失敗後，卡德羅夫與普里格津對俄軍領導層的批評更加直言不諱，雙方內訌逐漸搬上檯面。

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俄羅斯退役中將、國家杜馬國防委員會成員索伯列夫（Viktor Sobolev）週三接受RBC新聞網站採訪時，為軍方禁止蓄鬍、個人智慧型手機和平板電腦辯護，認為這是「軍事紀律的基本要素」。

留有一把大鬍子的卡德羅夫對此不以為然，他在Telegram表示，「顯然，維克托．索伯列夫中將有很多空閒時間......因為除了重讀軍事行為準則，他無事可做。」

卡德羅夫稱索伯列夫的言論是「明顯的挑釁」，並稱自己麾下大部分穆斯林士兵留鬍子，是他們宗教責任的一部分。

過去一周與俄軍高層內訌逐漸搬上檯面的「瓦格納」負責人普里格津則批評，索博列夫的言論「荒謬」且是「1960年代的陳詞濫調」。

車臣部隊在俄烏戰爭期間因屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音軍」（TikTok Force），其領導人卡德羅夫被冠上「抖音戰神」等封號。

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