為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新武器到位再出擊！ 路透：美建議烏克蘭推遲大反攻

    烏軍戰車在頓內茨克地區前線城鎮巴赫姆特附近執行任務情形。（路透）

    烏軍戰車在頓內茨克地區前線城鎮巴赫姆特附近執行任務情形。（路透）

    2023/01/21 08:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，拜登政府官員表示，美國高層官員建議烏克蘭，等到收到最新一批美援武器並且其部隊接受適當訓練之後，再對俄羅斯軍隊發動大規模反攻。

    報導說，這位不具名官員告訴媒體，美國與烏克蘭就任何反攻行動進行的會談，都是在確保烏克蘭人首先投入足夠時間來訓練（部隊）使用美援最新武器的背景下進行。

    美國國防部19日宣布對烏克蘭的新軍援方案，內容包括59輛布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）、90輛史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）、追加的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥、8套「復仇者」防空系統，以及數以萬計的砲彈，與約2000枚反裝甲火箭。

    在德國豹式主戰車（MBT）援烏問題引發爭議之際，前述官員強調，美國不提供「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT）立場沒有改變。《烏克蘭真理報》報導，美方主要考慮到M1使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪主機，烏克蘭一時之間比較難以建立它的後勤體系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西方軍援烏克蘭「愛國者電池」？ 中國官媒鬧笑話
    2023/01/21 00:19

    西方軍援烏克蘭「愛國者電池」？ 中國官媒鬧笑話
    車臣「抖音戰神」再槓俄軍高層 這次為了鬍子
    2023/01/20 23:12

    車臣「抖音戰神」再槓俄軍高層 這次為了鬍子

    永慶房屋尾牙 最大獎汽車開回家
    不關我事？ 德國：豹2戰車援烏「開綠燈」需要「盟國」同意
    2023/01/20 23:04

    不關我事？ 德國：豹2戰車援烏「開綠燈」需要「盟國」同意
    美最新25億美元軍援烏克蘭 澤倫斯基英文發推特致謝
    2023/01/20 17:46

    美最新25億美元軍援烏克蘭 澤倫斯基英文發推特致謝

    三度調高配息且績效領先 富坦穩月收基金表裡兼具
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播