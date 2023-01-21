新武器到位再出擊！ 路透：美建議烏克蘭推遲大反攻

烏軍戰車在頓內茨克地區前線城鎮巴赫姆特附近執行任務情形。（路透）

2023/01/21 08:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，拜登政府官員表示，美國高層官員建議烏克蘭，等到收到最新一批美援武器並且其部隊接受適當訓練之後，再對俄羅斯軍隊發動大規模反攻。

報導說，這位不具名官員告訴媒體，美國與烏克蘭就任何反攻行動進行的會談，都是在確保烏克蘭人首先投入足夠時間來訓練（部隊）使用美援最新武器的背景下進行。

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美國國防部19日宣布對烏克蘭的新軍援方案，內容包括59輛布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）、90輛史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）、追加的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥、8套「復仇者」防空系統，以及數以萬計的砲彈，與約2000枚反裝甲火箭。

在德國豹式主戰車（MBT）援烏問題引發爭議之際，前述官員強調，美國不提供「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT）立場沒有改變。《烏克蘭真理報》報導，美方主要考慮到M1使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪主機，烏克蘭一時之間比較難以建立它的後勤體系。

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