不關我事？ 德國：豹2戰車援烏「開綠燈」需要「盟國」同意

新任德國國防部長皮斯托瑞斯（見圖）表示，他無法說明何時會就戰車問題做出決定，但如果盟國之間達成協議，德國準備迅速採取行動。（法新社）

2023/01/20 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍援會議20日在德國的美軍基地舉行，德國生產的「豹-2」戰車何時能送往烏克蘭成為磋商焦點，面臨巨大壓力下，剛剛上任的德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）卻說，需要「盟國」同意才能讓軍援烏克蘭德製戰車「開綠燈」。

綜合外媒報導，北約和其他國家約有50個國家的國防部長正在德國開會，在會議於拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）登場前，美國和芬蘭已宣布新的軍援方案，而這場會議的主要焦點是德國是否允許將歐洲各國軍隊使用的「豹2」戰車再出口。

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19日才宣誓就職的皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他無法說明何時會就戰車問題做出決定，但如果盟國之間達成協議，德國準備迅速採取行動。他強調，「必須非常仔細權衡所有利弊」，並說這個問題已在週五進行討論，但還沒做出任何決定。

由於擔心激怒俄羅斯，德國總理蕭茲政府似乎不願授權使用這些戰車的國家再出口至烏克蘭。

德國萊茵金屬公司生產的「豹2」主戰車是歐洲最受歡迎的戰車，已有十幾個國家採購使用，其中一些國家如芬蘭和波蘭，準備立即將戰車運送到烏克蘭。但根據德國出口法規，這些國家需要獲得德國政府的再出口許可證，才能將其轉讓給其他任何人。

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