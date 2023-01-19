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    暗貶普廷的正規軍？ 俄傭兵頭子認證烏軍戰力：可多學習

    在哈爾科夫前線作戰的烏軍部隊。（美聯社）

    在哈爾科夫前線作戰的烏軍部隊。（美聯社）

    2023/01/19 20:16

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭持續至今已330天，烏國軍隊仍在奮勇抵抗俄羅斯的侵略。近日與俄國國防部內訌逐漸搬上檯面的俄羅斯「瓦格納」傭兵集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin），19日說，瓦格納有很多可向烏國軍隊「學習」之處。

    普里格津說，「烏克蘭軍隊行事明確且融洽，我們可向他們學習之處有很多」，但是他堅稱，「阿特米夫斯克（Artemivsk）會被拿下」。阿特米夫斯克為巴赫姆特（Bakhmut）舊名。

    俄羅斯軍隊和瓦格納傭兵部隊數月來試圖奪下巴赫姆特，但烏克蘭部隊目前仍在為了守住這座烏東城鎮奮戰。普里格津19日還宣稱，瓦格納的戰績再添一筆，拿下了巴赫姆特附近的克里什契夫卡村（Klishchiivka），「我們能有信心地說，克里什契夫卡村，這個重要的巴赫姆特郊區，已經完全被瓦格納部隊控制。」

    上週普里格津與俄羅斯國防部針對烏東鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）的戰事，發出彼此矛盾的說法，升高外界對俄國高層內訌的質疑。普里格津曾多次批評俄軍高層無能，18日他再度批評俄國國防部限制戰場上使用個人電子設備，表示這些設備是現代戰爭所需，與社會脫節的官員「必須隨著現代戰爭的進展一起進步」。

    美國軍事智庫「戰爭研究所（ISW）」18日的最新烏俄戰況分析指出，普里格津越來越敢於出言批評俄國國防部，目前國防部還在努力淡化瓦格納在蘇勒答爾戰役的角色，不過，普里格津近日對俄國軍方的批評，是「意在削弱（對國防部）的信心」，拉抬自己成為俄國在烏國戰事的代表人物。

    俄羅斯「瓦格納」傭兵集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（路透）

    俄羅斯「瓦格納」傭兵集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（路透）

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