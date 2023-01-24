波蘭有意另組「豹-2同盟」 專家：可擺脫德國掣肘

豹-2被公認為當今性能最優秀和均衡的主戰車（MBT）之一。圖為德國現役最先進的豹-2A7V，加裝了以色列「戰利品主動防禦系統」（Trophy Active Protection System ）。（取自以色列國防部官網）

2023/01/24 18:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據德國軍武出口規定，其他想要供應德製豹-2戰車的國家，必須獲得德方同意。在遲遲等不到柏林點頭情況下，波蘭已挑明不排除另組「豹-2同盟」逕自援烏重型戰車。專家指出，這個作法或可擺脫德國掣肘。

幾個月來，烏克蘭官員一直呼籲西方盟友提供德國製造的現代化重型戰車，以協助烏對抗俄羅斯侵略。但柏林本身迄未同意供應，此前亦未同意北約組織其他成員國提供，而德方有權否決他國將德製武器轉交第三國。

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《路透》國防分析專家穆茲卡（Konrad Muzyka）的說法，假如豹-2戰車的使用國未經德國許可就將戰車調遣至烏克蘭，潛在後果可能是柏林當局拒絕為其提供後勤備件支援。

穆茲卡表示，這也就是為什麼對華沙而言，建立一個更大的援烏國家聯盟至關重要，「因為如果存在一個聯盟，德國想要切斷後勤供應所引發的政治問題會大得多。」

瑞士《新蘇黎世報》23日引述軍工消息人士披露，德國對「豹-2」援烏的態度遲疑，真正原因不是忌憚莫斯科，而是擔心美國M1艾布蘭主戰車（M1 Abrams MBT）趁機搶攻歐洲軍火市場，削弱德國在歐洲的影響力，甚至對其經濟產生負面影響。

波蘭總理莫拉維茨奇強調，即使未獲德國批准，仍將援烏豹-2戰車。（歐新社檔案照）

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