不甩德國了！波蘭擬另組「豹-2同盟」援烏

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）。（歐新社檔案照）

2023/01/22 21:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭戰況激烈，烏克蘭急需武器對抗俄軍攻勢，波蘭準備好要支援德製「豹-2」主戰車（Leopard 2 MBT）。在遲遲等不到德國點頭情況下，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）21日說，如果德國當局仍然不同意，波蘭會自行建立一個較小的多國聯盟，直接向烏克蘭軍援「現代化的主戰車」，言下之意就是要跳過德國逕自援烏「豹-2」！

此前一天，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說，儘管德國尚未同意盟國提供「豹-2」，但是烏克蘭部隊將在波蘭接受「豹-2」的操作訓練。

請繼續往下閱讀...

莫拉維茨奇總理接受《波蘭新聞社（PAP）》訪問時，20日在德國召開的「烏克蘭防務聯繫小組」會議最終未能就向烏克蘭提供「豹-2」主戰車達成決議，感到失望。

莫拉維茨奇說，「我們將建立一個較小的國家聯盟，準備與烏克蘭分享現代化主戰車。我們不會眼睜睜地看著烏克蘭流血……，無論有沒有德國，烏克蘭和歐洲都將贏得這場戰爭。」

他指出，現在取決於德國是加入制止俄國野蠻行徑，還是要選擇默默地坐視並站在錯誤一邊而被載入史冊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法