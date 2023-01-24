援烏德製坦克 波蘭拉攏歐洲盟國

波蘭總理莫拉維茨奇廿三日表示，將向德國申請許可為烏克蘭提供豹二式坦克，但即使未獲柏林批准，波蘭仍可將自己的豹二式坦克交給烏克蘭。圖為德國陸軍的豹二式A7坦克部隊。（法新社檔案照）

2023/01/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此德國遲遲不肯同意將德製豹二（Leopard2）主力戰車送往烏克蘭之際，波蘭總理莫拉維茨奇廿三日表示，將要求德國允許華沙當局將波軍部分豹二戰車送至烏國。此外，波蘭也正拉攏歐洲聯盟內也有豹式戰車國家，合力將戰車送至烏克蘭。

就算德不同意 波蘭也要送

波蘭若要將德製豹二戰車送往非北約組織成員的國家，如烏克蘭，必須取得製造方德國的同意。但莫拉維茨奇說，就算德國不同意，華沙當局也會自行決定是否將之送往烏國。莫拉維茨奇並未說明何時會向德國提出此一要求，而德國外長貝爾伯克廿二日受訪時曾表示，波蘭尚未要求德國允許其分享豹式戰車，並稱若波國來詢，「我們不會擋路阻撓」。

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對此，莫拉維茨奇認為，外界持續施壓柏林當局終於奏效，貝爾伯克的發言流露出「一絲希望」，即德國將不僅不再攔阻把豹二戰車送往烏克蘭，可能還終將願意提供現代化重型設備援烏。與烏克蘭比鄰的波蘭一直在歐盟內力主軍援烏國以抗俄，烏國一直希望能取得德製豹二戰車，但柏林當局卻猶豫不決與為此遭到批評。

芬蘭丹麥要跟進援烏戰車

莫拉維茨奇還說，波蘭正在建立一個將豹二戰車送往烏克蘭的多國聯盟。他表示，德國有超過三五○輛現役豹式戰車，另有約兩百輛庫存；波蘭想將一個豹式戰車連、即十四輛豹式戰車送往烏克蘭，儘管數量不多，但波蘭認為，若其他國家共襄盛舉，援烏的豹式坦克可達一個旅。

根據維基百科，全球目前有十多國有豹式戰車，包括加拿大、荷蘭、西班牙、葡萄牙與波蘭。波蘭政府官員稍早指出，同樣也有豹式戰車的芬蘭與丹麥，已準備加入華沙當局將豹式戰車送往烏克蘭。

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